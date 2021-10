Temen escasez de personal tras extensión de vacunación obligatoria para asistentes domésticos de Nueva York

NUEVA YORK - Nueva York enfrenta una posible crisis de personal debido al mandato de vacunación que entra en vigor para asistentes domésticos.

Miles de pacientes que necesitan servicios en el hogar podrían quedarse sin atención porque muchos de esos trabajadores de la salud se han negado a recibir la vacuna. Según el Servicio de Enfermeras Visitantes de Suffolk, al menos seis de sus empleados han dicho que no se vacunarán como exige el estado.

El mandato no es lo único que impulsa a algunos trabajadores de la salud a vacunarse, dijo la directora ejecutiva Linda Taylor.

"Hemos visto la reacción de las familias de que no quieren que entremos si no estamos vacunados", dijo Taylor, cuya agencia atiende a unos 3,000 pacientes. "Ellos sabían que vinieron hoy, no serían empleados aquí si no podían ser vacunados".

Una encuesta reciente de la industria encontró que hasta 12,000 trabajadores podrían rechazar la vacuna, y eso dejaría a las personas vulnerables sin ayuda, dijo la Asociación de Cuidado en el Hogar del Estado de Nueva York.

"Pasarían de tener personal hoy a muy poco personal mañana", dijo el presidente de HCA, Al Cardillo.

Los hospitales y hogares de ancianos en todo el estado enfrentaron la misma amenaza de falta de personal la semana pasada cuando el mandato de la vacuna entró en vigencia para ellos. Sin embargo, una pequeña cantidad de empleados fueron suspendidos o despedidos por no haber recibido la vacuna y los hospitales parecían evitar en gran medida la escasez de personal hasta el momento.

Kenneth E. Raske, presidente de The Greater New York Hospital Association, que representa a 140 hospitales y sistemas de salud en Nueva York, dijo que una "afluencia sustancial" de trabajadores recibió una inyección el día de la fecha límite.

En todo el estado, aproximadamente el 92% del personal de hospitales y hogares de ancianos había recibido al menos una dosis de la vacuna hasta la semana pasada, según cifras de la oficina de Hochul. No está claro el número de asistentes de salud en el hogar que han recibido la vacuna.

El mandato de vacunación de Nueva York para los trabajadores de la salud no incluye una exención religiosa, pero debido a desafíos legales, los tribunales han prohibido temporalmente a los empleadores hacer cumplir el mandato contra las personas con una creencia religiosa sincera en contra de la vacunación.