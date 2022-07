Tasas de cáncer más altas de lo esperado en distrito escolar de Long Island: Estudio

NUEVA YORK - El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) dijo que un estudio encontró que la cantidad de personas de un distrito escolar de Long Island que viven con cáncer es "estadísticamente significativa", pero los investigadores enfatizaron que la comunidad no debería preocuparse.

El DOH comenzó a investigar la aparición de todos los tipos de cáncer entre las personas que viven en el distrito escolar de Northport-East Northport del condado de Suffolk en 2019, después de que un número inusualmente alto de estudiantes (6) de la clase de 2016 de la escuela secundaria de Northport reportaron leucemia y otros tipos de cáncer. diagnósticos Otras preocupaciones sobre los niveles elevados de mercurio y benceno cerca de la escuela secundaria Northport generaron miedo entre los estudiantes y los padres en ese momento.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En un estudio que se publicó el jueves por la noche, el DOH confirmó que la cantidad de diagnósticos de leucemia era "estadísticamente inusual" y que la cantidad total de casos de cáncer era "estadísticamente significativa".

Durante un período de 20 años, el departamento descubrió que la cantidad de casos de cáncer entre los residentes del distrito de Northport-East Northport era un 3 % más alta de lo esperado, según el estudio. El cáncer de páncreas, el cáncer de útero, el cáncer de próstata y el melanoma maligno de la piel fueron los casos más comunes, afirmó el departamento de salud.

Durante ese período de 20 años, siete adultos jóvenes de entre 15 y 24 años que vivían en el distrito escolar fueron diagnosticados con leucemia, dijo el DOH, incluidos algunos de los miembros de la clase de 2016. Dado el tamaño de la población de ese área, sólo se esperarían dos casos de este tipo.

Para aquellos que viven dentro del área de la escuela secundaria Northport, donde se encontraron niveles elevados de mercurio y benceno, la cantidad de cánceres encontrados fue un siete por ciento más alta de lo esperado. Hubo significativamente más diagnósticos de melanoma maligno y cáncer de próstata de lo esperado, encontró la investigación.

Mientras tanto, a los residentes en el área de la escuela secundaria East Northport no se les encontró un nivel significativamente más alto de cáncer en comparación con lo que se esperaría.

En general, la investigación del DOH encontró que "aparte de los graduados de 2016, los diagnósticos de leucemia no fueron significativamente elevados entre los adultos jóvenes en el distrito escolar de Northport-East Northport o entre los niños".

El estudio concluyó que los diagnósticos de leucemia entre los graduados no parecían ser parte de ningún patrón de cáncer más grande, y que las cifras inusualmente altas de cáncer en 2016 podrían haber sido una coincidencia, ya que no todos los miembros de la clase asistieron al mismo secundaria y porque los números de los años anteriores y posteriores son normales.

Como resultado de sus hallazgos, el DOH dijo que no había riesgo adicional para los residentes del área. La investigación no generó más preguntas y el departamento de salud dijo que no se necesitan más estudios.

El estudio analizó la aparición de cáncer desde 1999 hasta 2018. Ese análisis no incluyó a Sullivan Carey, de 12 años, quien recientemente regresó a la escuela secundaria East Northport como una celebridad, marcando su primera vez en la escuela mientras lucha contra la leucemia.

“Actualmente está en tratamiento, esperamos un éxito positivo. Tratamos de darle una vida normal”, dijo la madre Nicole Carey.

Sullivan no formó parte del estudio porque fue diagnosticado en 2020. Si bien ahora está bien, cómo y por qué el niño contrajo esta insidiosa enfermedad aún atormenta a su madre. Es por eso que estaba especialmente interesada en los resultados del estudio integral.

"Si el lugar donde vivía tuvo algo que ver con el desencadenamiento de que esto sucediera, me gustaría saberlo para que podamos evitar que suceda en el futuro para otros padres", dijo Nicole Carey, a quien le gustaría ver que se realicen más investigaciones. "Obviamente, hay algo problemático al respecto y creo que merece más rigor. No deberían simplemente detenerse, deberían investigar más a fondo la situación".