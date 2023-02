Superintendente de distrito escolar de NJ renuncia días después de ataque a estudiante que murió por suicidio

Lo que debes saber La muerte por suicidio de un estudiante de secundaria de NJ la semana pasada ahora ha dado lugar a cargos contra cuatro estudiantes supuestamente involucrados en un ataque en un pasillo captado en un video que se publicó en las redes sociales.

La víctima, Adriana Kuch, de 14 años, se quitó la vida en su casa de Bayville, Nueva Jersey, dos días después, dicen la familia y los investigadores. Señalan que Central Regional High School manejó mal la situación.

El distrito escolar dice que siguió la política de no presentar un informe policial sobre el ataque, sino llevar a la niña a la enfermera; su padre dice que eso no es suficiente y exige justicia.

NUEVA JERSEY -- El superintendente del distrito escolar de Nueva Jersey, donde una estudiante de primer año de 14 años murió por suicidio 48 horas después de que apareciera un video de intimidación en línea, renunció, un día después de que se celebraron los servicios funerarios para la adolescente.

Adriana Kuch fue encontrada muerta una semana después de un incidente de acoso premeditado en el que cuatro compañeros de escuela supuestamente se juntaron para atacar a la estudiante de secundaria o grabar el incidente, que posteriormente se publicó en las redes sociales.

Las cuatro niñas involucradas en el ataque a Kuch, quien se quitó la vida dos días después del incidente del 1 de febrero en Central Regional High School en Berkeley Township, ya habían sido suspendidas indefinidamente antes de ser acusadas el viernes del ataque en el pasillo de la escuela.

El superintendente Dr. Triantafillos Parlapanides renunció el sábado, dijeron las fuentes a nuestra cadena hermana News 4, luego de una serie de entrevistas a fines de semana que llamaron la atención de la junta escolar. Según los informes, Parlapanides entregó una respuesta por correo electrónico a un periódico británico en la que habló sobre el presunto comportamiento de Kuch y el posible uso de drogas, una medida que provocó la acción de la junta.

Durante una reunión de emergencia por zoom el sábado para discutir el destino del superintendente, Parlapanides, quien alguna vez fue estudiante, maestro y director de la escuela secundaria, presentó su renuncia. Mientras que un miembro de la junta confirmó su renuncia esa tarde, el jefe de Policía de Seaside Heights, Tommy Boyd, salió en defensa del superintendente y dijo que Parlapanides siempre puso a los niños primero.

“La junta de Educación del Distrito Escolar Regional Central ha aceptado la renuncia del Dr. Triantafillos Parlapanides”, decía un mensaje en el sitio web del distrito. "El Distrito Escolar Regional Central está evaluando todas las denuncias actuales y pasadas de intimidación".

Antes de dejar el cargo, Parlapanides había dicho que la respuesta del distrito a la muerte de Adriana Kuch estaba en línea con la política, diciendo que es una práctica estándar que la escuela notifique a la policía.

“Siempre notificamos a la policía, pero no siempre presentamos los cargos. Depende de la gravedad de los cargos”, dijo Parlapanides.

Parlapanides culpó de gran parte del comportamiento visto en el video a un objetivo un tanto sorprendente: la escolarización pandémica.

“Han visto cosas en casa, violencia doméstica, cosas de las que no deberían haber estado al tanto, pero desafortunadamente con COVID-19, lo estaban”, dijo Parlapanides.

Los fiscales anunciaron los cargos contra los estudiantes el viernes por la tarde, el mismo día en que amigos y familiares honraron la memoria de Kuch en un servicio conmemorativo.

Una estudiante ha sido acusada de agresión agravado, dos fueron acusadas de conspiración para cometer agresión agravado y la cuarta persona enfrenta un cargo de acoso, según la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean.

Todas las imputados son menores de edad, por lo que no han sido identificados. La fiscalía agregó que a cada uno de los cuatro, junto con sus respectivos tutores, se les entregó una copia de la denuncia penal en su contra, y quedaron en libertad a la espera de futuros nombramientos judiciales.

Más temprano ese día, el fiscal del condado de Ocean emitió un comunicado diciendo que la oficina había discutido el asunto con el superintendente del distrito y habló sobre formas de mejorar la respuesta del distrito a los incidentes. La oficina también sugirió que el distrito trabaje en la programación y los servicios para los estudiantes.

El caso de acoso ha ocupado los titulares nacionales debido a los trágicos detalles involucrados, incluido el video del horrible ataque y la controversia en torno a la respuesta de la escuela. El padre de la adolescente, Michael Kuch, dijo anteriormente que los fiscales del condado de Ocean le dijeron que planeaban presentar cargos penales contra al menos tres de las niñas vistas en el video atacando a su hija.

Dos días antes, el video del ataque en el pasillo se publicó en las redes sociales.

El metraje en sí dura menos de un minuto. Muestra a Kuch caminando por el pasillo con su novio mientras los niños graban el momento y se acercan a ellos en dirección opuesta. De repente, hay un movimiento rápido de alguien cerca del soporte del teléfono y un líquido rosa sale de una taza, por todo Kuch. Luego, al menos dos personas la atacan, según muestra el video, la empujan contra los casilleros de la escuela y la rodean lo que ahora es un trío de atacantes.

Ella se desmorona en el suelo. Las tres compañeros de clase, con las mochilas balanceándose, se caen un poco cerca de los casilleros, casi pisando a Kuch mientras gatea por el suelo, tratando de recuperarse. Luego comienzan a empujarla, arrastrándola casi por el suelo de rodillas, arrastrándola contra los casilleros rojos de la escuela, las suelas blancas de sus zapatos son la única parte de ella visible debajo de sus atacantes en varios puntos. Entonces una chica la agarra por el pelo.

El ataque violento continúa durante unos segundos más antes de que dos adultos corran hacia el cuadro de video y saquen a los atacantes de Kuch. Se la ve retorciéndose en el suelo, con las manos sosteniendo ambos lados de la cabeza mientras un hombre se para sobre ella. Luego ayuda a la niña magullada y ensangrentada a levantarse. El ataque termina.

Si bien las autoridades no han relacionado públicamente la publicación del video del ataque con la muerte de Kuch, su padre Michael sí. Él dice que cree que la intimidación llevó a su hija al suicidio y evisceró a la escuela por no llamar a la policía después del ataque, a pesar de que dice que Adriana se desmayó. Llevarla sola a la enfermera de la escuela no fue suficiente, dice.

Cuando se le preguntó si el distrito posiblemente estaba reconsiderando si presentaría cargos o no, o si las suspensiones eran apropiadas, Parlapanides dijo que "estamos viendo eso, estamos viendo todo eso".

El padre de la niña dice que si el distrito cree que sus acciones cumplieron con la política, entonces la política es lamentablemente insuficiente. Presentó un informe policial.

Michael Kuch desató sus propios mensajes en las redes sociales, diciendo que llevó a Adriana Kuch a la policía justo después del incidente. Si la escuela hubiera iniciado una investigación en ese momento, dice, cree que los videos podrían haber sido descubiertos y eliminados antes, lo que podría haber preservado a su hija de la mortificación que, según él, le costó la vida.

Ahora quiere que las imágenes se vean ampliamente.

“Quiero que todo el mundo sepa lo que estos animales le hicieron a mi hija”, dijo Michael Kuch.

Ahora, están apareciendo nuevos videos de otros incidentes de intimidación en la escuela secundaria. Un video de 2022 muestra a una niña, con el brazo en cabestrillo debido a una lesión en el hombro durante un combate de lucha libre, siendo atacada. La madre de esa estudiante le dijo a NBC New York que tuvo que enviar a su hija a una escuela fuera del distrito luego de que sus atacantes fueran suspendidos por solo 10 días.

En otro ataque del mismo año, la víctima tuvo que ser trasladada nuevamente después. Jonathan Ettman, el abogado de la familia que demandó a la escuela, dijo que el video del incidente "inmediatamente [subió] a las redes sociales para intimidar y acosar a la víctima, en este caso mi cliente".

Ettman sugirió que se instituyera una prohibición de teléfonos celulares.

"Tal vez la solución es que tenemos que restringir que estos niños tengan sus teléfonos celulares mientras están en la escuela, mientras deberían estar aprendiendo", dijo Ettman a NBC New York.

La escuela y el distrito continúan enfrentando consecuencias cada vez mayores del ataque, en particular cómo se manejaron las consecuencias (incluido el video del incidente que se publicó en línea, el castigo para los involucrados y el suicidio de Kuch).

El viernes fue otro día de protestas estudiantiles en la escuela, ya que los estudiantes expresaron su indignación con la administración por el caso de Kuch saliendo en masa de las aulas. Las protestas estudiantiles comenzaron el miércoles, cuando cientos de estudiantes salieron de clase después de que el distrito enviara una carta en la que reconocían la creciente frustración.

“Desde el trágico fallecimiento de nuestra estudiante el viernes pasado, entendemos perfectamente que los estudiantes, el personal y la comunidad están sufriendo por la pérdida de una jovencita con un futuro brillante”, comienza la carta.

Continúa haciendo referencia a un momento de silencio y al plan de la escuela para permitir que los estudiantes se reúnan de manera pacífica y organizada. Lea la carta a continuación:

"Desafortunadamente, sin embargo, la actividad de los estudiantes comenzó a interferir con el proceso de aprendizaje a medida que avanzaba el día", decía la carta. La salida fue temprano y un poco caótica ese día, y el distrito dijo que no permitiría más manifestaciones sin la aprobación administrativa previa, citando su preocupación por la "salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes".

Pero los estudiantes el viernes volvieron a salir de clase, expresando su descontento con la respuesta de la escuela a la tragedia.

“No enviaron una carta hasta dos días después de su muerte, trataron de ocultarla. No querían que nadie hablara de eso”, dijo Destiney Gilliland, estudiante de último año.

El distrito envió por primera vez una carta a los padres el lunes, el primer día de clases después de que Adriana se quitara la vida. Más o menos informó a la comunidad escolar sobre el fallecimiento de Kuch, ofreció sus más sinceras condolencias a su familia y amigos y aconsejó a las personas sobre asesoramiento en crisis y otros recursos.

