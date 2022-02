Sujeto asesina veinteañero a tiros a bordo un tren de LIRR y se da a la fuga

Lo que debes saber Las autoridades están investigando el tiroteo mortal de un hombre en una estación de tren del Long Island Railroad la madrugada del miércoles.

Yusef Staine, de 20 años, recibió un disparo de un hombre con el que parecía viajar mientras estaba a bordo de un tren en dirección oeste estacionado en la estación de tren Ronkonkoma Long Island Rail Road alrededor de la 1:45 a.m. programado para partir hacia New York Penn Estación, según la policía del condado de Suffolk.

El presunto pistolero huyó del lugar tras el tiroteo. Según las autoridades, la víctima y el sospechoso parecen ser conocidos.

NUEVA YORK -- Las autoridades están investigando el tiroteo mortal de un hombre en una estación de tren del Long Island Railroad la madrugada del miércoles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Yusef Staine, de 20 años, recibió un disparo de un hombre con el que parecía viajar mientras estaba a bordo de un tren en dirección oeste estacionado en la estación de tren Ronkonkoma Long Island Rail Road alrededor de la 1:45 a.m. programado para partir hacia New York Penn Estación, según la policía del condado de Suffolk.

El presunto pistolero huyó del lugar tras el tiroteo.

“El tirador y la víctima parecían haber estado viajando juntos y parecían ser conocidos”, dijo Kevin Beyrer, del escuadrón de homicidios de la policía del condado de Suffolk.

Staine, de West Babylon, fue declarado muerto en la escena.

Un taxista le dijo a nuestra cadena hermana News 4 New York que un despachador escuchó los disparos y llamó al 911.

El tiroteo parece ser un incidente aislado y nadie más resultó herido, según la policía.

"Me gustaría enfatizar que este no es un evento aleatorio. Ningún otro pasajero estaba en peligro. Solo había dos o tres pasajeros en el tren en ese momento, no estaban en peligro. Este parece ser un evento aislado", dijo Beyrer.

La respuesta policial a la escena fue masiva con servicios de emergencia, aviación y unidades K-9 respondiendo.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que llame a la Brigada de Homicidios al 631-852-6392 o a Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.

La investigación del Escuadrón de Homicidios de la Policía del Condado de Suffolk y el Departamento de Policía de la Autoridad de Transporte Metropolitano está en curso.