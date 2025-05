Policía de Suffolk investiga si cuerpo encontrado en piscina de Long Island es el fugitivo Matthew Zoll

NUEVA YORK -- La policía de Long Island investiga si el cuerpo encontrado en una piscina por un propietario pertenece a Matthew Zoll, de 23 años, prófugo de la justicia, según informó el comisionado del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, Kevin Catalina.

Un propietario de una vivienda en Long Island hizo un descubrimiento impactante al destapar su piscina para el verano: encontró un cuerpo flotando en el agua tras quitarle la cubierta.

El propietario, residente de East Shoreham, Nueva York, llamó al 911 el domingo por la tarde tras el inquietante hallazgo del cuerpo de un hombre en su piscina.

La policía del Condado de Suffolk informó que el médico forense del condado intentará determinar la identidad de la víctima y cómo pudo haber muerto. Los investigadores consideran muy probable que la persona encontrada sea Zoll, añadió Catalina. La policía cree que Zoll apuñaló mortalmente a su padre de 61 años en su casa de Rocky Point, Nueva York, en noviembre, pero Zoll ha estado prófugo desde entonces. East Shoreham no está lejos de Rocky Point.

"Fue muy extraño… Todos pensamos que simplemente se había ido del pueblo. Se había subido a un tren o a un autobús", dijo Sharon Healey, añadiendo que la policía pasó semanas buscando a Zoll en la zona en otoño, pero nunca lo encontraron.

El comisionado dijo que el cuerpo parece haber estado en la piscina mucho tiempo.

El propietario que encontró el cuerpo no quiso hacer declaraciones el lunes, aunque los vecinos ahora intentan averiguar qué pudo haber sucedido. El propietario dijo que no notó nada extraño en la cubierta de la piscina, pero confirmó que una parte estaba abierta.

"No sé por qué alguien intentaría meterse bajo la cubierta. No es prudente", dijo el vecino Paul Gawreluk. "No me haría ninguna gracia abrir mi piscina y encontrar eso".

La policía espera ahora el análisis de ADN del cuerpo mientras los vecinos esperan respuestas. Healey dijo que espera que el impactante hallazgo responda a las preguntas de la gente.

"Eso estaría bien, pero, repito, es desgarrador", dijo.