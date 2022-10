Sospechoso arrestado por apuñalamiento mortal durante pelea en tienda de tabaco en Brooklyn

NUEVA YORK -- La policía arrestó al sospechoso que supuestamente mató a puñaladas a un hombre que le abrió la puerta en una tienda de tabaco de Nueva York y luego lo confrontó por no decir "gracias".

El simple acto de bondad se convirtió en una de las últimas cosas que hizo Joan Núñez, de 37 años. El video mostró la pelea dentro de una tabaquería en Gowanus el 21 de septiembre entre Núñez y otro hombre, identificado por la policía como Edwin Pedroza. Un testigo dijo que Núñez hizo un comentario acerca de que el hombre por quien abrió la puerta no le agradeció, a lo que el otro hombre dijo que nunca le pidió a Núñez que abriera la puerta.

Las imágenes de video de la pelea salvaje muestran a Núñez, vestido de blanco, y Pedroza supuestamente intercambiando golpes en la tienda antes de que la pelea continuara afuera.

"Estaba tratando de detener la pelea. Dije, 'guarda el cuchillo, no vale la pena'", dijo un trabajador de la tienda que no deseaba ser identificado. "Una vez que salieron, no había nada que pudiera hacer".

El trabajador dijo que las últimas palabras de Núñez fueron acerca de que lo apuñalaron, antes de colapsar cubierto de sangre y tropezar de regreso a la tienda. En un video se podía ver a Pedroza saliendo de la escena en una bicicleta.

Llena de emoción, Lucía Canella dijo que no podía creer que perdió a su hijo en una disputa mortal producto de malos modales.

“Al menos puedes decir gracias, eso es todo lo que pidió. Pero se peleó y perdió, yo perdí a mi único hijo”, dijo Canella.

La policía anunció el viernes el arresto de Pedroza, de 42 años, por cargos de homicidio involuntario y posesión criminal de armas.