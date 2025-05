Policía: Sospechoso alega “defensa propia” al disparar a vendedor de comida en Times Square

NUEVA YORK -- Un presunto pistolero fue arrestado tras presuntamente disparar a un vendedor de comida de Times Square que intentaba ayudar a otro trabajador que estaba siendo acosado por un grupo de personas. Sin embargo, el sospechoso alega "defensa propia".

Emanuel Charles enfrenta múltiples cargos, incluido intento de asesinato, por su papel en el tiroteo que estalló antes de las 5 a.m. del miércoles en West 47th Street y 7th Avenue, según la policía. Un grupo de jóvenes comenzó a acosar a un vendedor de comida que intentaba instalarse cerca del puesto de TKTS, informó la policía.

"Intentaban robarles el dinero a los hombres. Y esto es algo grave", dijo Wagih Nasr, quien trabaja en Times Square y conoce a la víctima.

El vendedor llamó a otro vendedor, quien se apresuró a ayudar a mantener el orden, pero cuando el grupo se retiraba de la zona, uno de ellos disparó e hirió al hombre que intentaba ayudar, según la policía. La víctima, de 29 años, fue trasladada al Hospital Bellevue con una herida de bala en el brazo derecho; se cree que sus lesiones no ponen en peligro su vida.

Un testigo declaró que se dispararon alrededor de seis tiros en la dirección de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

"Es una buena persona. Está aquí para ganarse la vida. No está aquí para no causar problemas", dijo Nasr. "Respeta la ley. Respeta a todos. No hizo nada malo". Nasr dijo que la víctima es padre de dos hijos que llegó a este país desde Egipto en busca de una vida mejor y simplemente estaba tratando de ayudar a un vendedor ambulante de comida a no ser atacado y robado.

La policía invadió la zona y poco después encontró a cuatro personas de interés en el metro, incluyendo al presunto pistolero.

La información del abogado de Charles, de 21 años, no estaba disponible de inmediato.

Mientras lo sacaban esposado de la comisaría del centro, le preguntaron a Charles por qué había disparado al vendedor. Respondió "en defensa propia" varias veces antes de que lo subieran a la patrulla que lo esperaba.