¿Será este el final de las cabinas en las estaciones de metro de NYC?

NUEVA YORK -- Los usuarios del metro los han visto todos los días durante décadas: los agentes del metro dentro de las cabinas de fichas, ayudando a los turistas perdidos a encontrar el camino bajo tierra o ayudando a las personas a descubrir por qué su MetroCard ya no funciona.

Pero no han vendido fichas de uso, o tokens, en 20 años, y ahora los agentes no estarán en las cabinas por mucho más tiempo, pero no se irán.

Con el reemplazo de la MetroCard por el sistema OMNY de tocar y usar, la MTA está retirando a los agentes de sus icónicas cabinas de vidrio y asignándolos para que sean agentes itinerantes.

Los funcionarios de la MTA dijeron que en un momento en que la seguridad pública es el problema número uno, sacar a los agentes de detrás del vidrio proporciona más ojos y oídos.

"Poder mudarse es un enfoque mucho mejor que detrás de una cabina con una vista muy limitada", dijo el presidente de tránsito de MTA, Richard Davey.

También significa nueva formación para los agentes.

"Da un poco de miedo estar aquí con la gente… tenemos que prestar atención a nuestro entorno, mirar a nuestro alrededor", dijo la agente de la estación Yamina Smith.

Las cabinas en sí no se quitarán y permanecerán como medida de seguridad a prueba de balas.

"Mientras las cabinas estén allí, podemos retirarnos, no veo ningún problema", dijo otro agente de la estación, Dwayne Boothman.

El Sindicato de Trabajadores de Tránsito estuvo de acuerdo con el aspecto itinerante del trabajo como una forma de evitar despidos.

"El OMNY representó una seria amenaza. Nos negamos a quedarnos atrás como los empleados de peaje en las cabinas de peaje en puentes y túneles", dijo el vicepresidente de TWU, Robert Kelly.

La transformación de 2000 agentes de cabina en agentes itinerantes llevará un poco de tiempo y el programa comenzará el 1 de febrero de 2023.