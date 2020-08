Sentenciada a 24 años por matar novio y prenderle fuego en plena calle de Nueva York

NUEVA YORK -- Una mujer que se declaró culpable de matar a su novio y quemar su cuerpo fue sentenciada a 24 años de prisión.

Un juez condenó a Dawn McIntosh el miércoles por el asesinato de Shron McWhorter en agosto de 2015, informó el New York Daily News.

McIntosh mató a McWhorter, que tenía 43 años y quien era su novio en ese momento, en un automóvil en Astoria, Queens, luego de una discusión en la que ella lo acusó de infidelidad. Ella le disparó en el auto después de tener relaciones sexuales y luego llamó a familiares para que la ayudaran a deshacerse de su cuerpo, informó el periódico.

Después de que se encontró el cuerpo de McWhorter, los detectives comenzaron a entrevistar a personas que conocía como parte de su investigación de rutina, incluyendo a Mcintosh. Mcintosh le dijo a la policía que ella no lo había visto ese día, que se suponía que se iban a encontrar, pero él la dejó plantado, dijeron las autoridades en ese entonces.

Mientras los detectives hablaban con Mcintosh, notaron que le faltaba una uña, dijo anteriormente el NYPD. Mcintosh fue detenida para un interrogatorio adicional y admitió haber matado a su novio, según la policía. Mcintosh le dijo a la policía que le disparó a McWhorter dos veces en el torso y luego hizo que su hijo tratara de ayudarla a mover el cuerpo al auto de un amigo.

McWhorter era demasiado pesado para McIntosh y su hijo, según los investigadores, por lo que supuestamente movieron un poco el cuerpo y luego lo prendieron fuego. McIntosh le dijo a la policía que roció a su novio con líquido inflamable y le prendió fuego con un encendedor.

La audiencia de sentencia en la Corte Suprema de Queens fue la primera que se llevó a cabo en persona desde que los tribunales cerraron en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Asistieron cuatro miembros de la familia de McWhorter.

El hijo de McWhorter, Donte, escribió una carta que se leyó en voz alta en el tribunal. Tenía 16 años cuando murió su padre y fue la persona que identificó el cuerpo, que estaba muy quemado.

"No solo le ha quitado la vida a mi padre", escribió Donté. “Tú también me has quitado la vida”, señala los muchos eventos de su vida que su padre se ha perdido desde que murió, informó el periódico.

La madre de McWhorter, Barbara, dijo que había estado viviendo un infierno desde la muerte de su hijo.

“¿El sufrimiento que le hiciste a mi hijo al dispararle dos veces, no una, sino dos, y luego quieres quemarlo? ¿Y quieres que te perdone? Eso es pedir demasiado”, dijo Barbara McWhorter en la corte según el periódico.

McIntosh se llamó a sí misma una mujer rota y dijo: "Si hubiera pedido ayuda, tal vez hubiera sido algo diferente, pero no lo hice y cometí un error horrible".