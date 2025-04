Senador de NJ, Cory Booker, continúa discurso maratónico para protestar agenda de Trump

Lo que debes saber El senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, dominó el pleno del Senado con un discurso maratónico que duró toda la noche y entrada la mañana del martes, en una muestra de resistencia para mostrar la frustración de los demócratas con las drásticas acciones del presidente Donald Trump.

Booker tomó la palabra en el Senado el lunes por la noche y afirmó que permanecería allí mientras le fuera físicamente posible.

Fue una notable demostración de resistencia, una de las más largas en la historia del Senado, mientras los demócratas intentaban demostrar a sus frustrados partidarios que están haciendo todo lo posible para impugnar la agenda de Trump.

WASHINGTON -- El senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, dominó el pleno del Senado con un discurso maratónico que duró toda la noche y entrada la mañana del martes, en una muestra de resistencia para mostrar la frustración de los demócratas con las drásticas acciones del presidente Donald Trump.

Booker tomó la palabra en el Senado el lunes por la noche y afirmó que permanecería allí mientras le fuera físicamente posible. El senador de 55 años se mostró visiblemente agotado la mañana del martes, cuando su discurso se prolongó hasta su decimoquinta hora. Fue una notable demostración de resistencia, una de las más largas en la historia del Senado, mientras los demócratas intentaban demostrar a sus frustrados partidarios que están haciendo todo lo posible para impugnar la agenda de Trump.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Estos no son tiempos normales en nuestra nación”, dijo Booker al comienzo de su discurso. “Y no deberían ser tratados como tales en el Senado de Estados Unidos. Las amenazas al pueblo estadounidense y a la democracia estadounidense son graves y urgentes, y todos debemos hacer más para enfrentarlas”. Booker criticó duramente los recortes a las oficinas de la Seguridad Social liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, asesor de Trump, y expresó su preocupación por la posibilidad de recortes más amplios a la red de seguridad social, aunque los legisladores republicanos afirman que el programa no se verá afectado.

Con sus gafas de lectura puestas y quitándoselas, Booker leyó lo que, según él, eran cartas de sus electores. Un escritor se mostró alarmado por los comentarios del presidente republicano sobre la anexión de Groenlandia y Canadá y una "crisis constitucional inminente".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Los escucho. Los veo, y estoy aquí en parte gracias a cartas como la suya", dijo Booker.

El martes por la mañana, Booker recibió ayuda de sus colegas demócratas, quienes le permitieron un descanso para hacerle una pregunta. Booker afirmó que cedería el turno de preguntas, pero no cedería la palabra en el Senado.

Según el sitio web del Senado, el récord del discurso individual más largo pertenece a Strom Thurmond, de Carolina del Sur, quien obstruyó el debate durante 24 horas y 18 minutos contra la Ley de Derechos Civiles de 1957. Al llegar a las 15 horas, el discurso de Booker se convirtió en el octavo más largo en la historia del Senado.

Solo otros dos senadores en funciones han hablado durante más tiempo. El senador Jeff Merkley, demócrata de Oregón, habló durante 15 horas y 26 minutos contra la nominación del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, y el senador Ted Cruz, republicano de Texas, mantuvo la palabra durante 21 horas y 19 minutos para impugnar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Booker invocó a Thurmond y al líder de los derechos civiles, el representante John Lewis de Georgia, el martes por la mañana, argumentando que cambiar la historia requeriría la participación ciudadana.

"¿Creen que conseguimos los derechos civiles un día porque Strom Thurmond, tras 24 horas de filibusterismo, los conseguimos porque un día llegó al pleno y dijo: 'He visto la luz'?", dijo Booker. "No, los conseguimos porque la gente marchó por ellos, sudó por ellos y John Lewis sangró por ellos".

Booker, de 55 años, cumple su segundo mandato en el Senado. Fue candidato presidencial sin éxito en 2020, cuando lanzó su campaña desde la entrada de su casa en Newark. Se retiró tras tener dificultades para hacerse un hueco en un campo abarrotado, sin alcanzar el umbral necesario para participar en un debate en enero de 2020.

Mientras los demócratas buscan una nueva generación de líderes, frustrados con los veteranos en la cúpula, el discurso de Booker podría consolidar su posición como figura destacada en la oposición del partido a Trump.

Antes de saltar a la escena política nacional, Booker era considerado una figura emergente en el Partido Demócrata, y fue alcalde de Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey, de 2006 a 2013. Becario Rhodes y graduado de la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Yale, comenzó su carrera como abogado de organizaciones sin fines de lucro.

Fue elegido por primera vez para el Senado de los Estados Unidos en 2013, durante unas elecciones especiales celebradas tras el fallecimiento del entonces senador demócrata Frank Lautenberg. Obtuvo su primer mandato completo en 2014 y fue reelegido en 2020.