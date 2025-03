Selena: el legado de un ícono sigue inspirando a nuevas generaciones 30 años tras su trágica muerte

El lunes se conmemora el 30º aniversario de la impactante muerte de la leyenda musical Selena Quintanilla-Pérez a manos del presidente de su club de fans.

Si bien su inesperado fallecimiento, poco antes de cumplir 24 años, conmocionó al mundo entero, el legado de Quintanilla-Pérez perdura, con fans fieles que claman por ver su estatua de cera, haciendo fila para obtener maquillaje de edición limitada con su nombre estampado y una nueva generación que descubre su música.

Mientras tanto, durante las últimas tres décadas, Yolanda Saldívar, su asesina convicta, ha estado cumpliendo cadena perpetua en el Centro Correccional Patrick L. O'Daniel en Gatesville, Texas.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Aunque Saldívar, ahora de 64 años, solicitó libertad condicional bajo revisión, según los registros en línea del Departamento de Justicia Penal de Texas, el jueves pasado le fue denegada.

Un panel de tres miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por no liberarla. El panel indicó que su caso podrá ser revisado nuevamente para su libertad condicional en 2030.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

He aquí todo lo que necesitas saber sobre Quintanilla-Pérez y su legado.

¿Quién fue Selena Quintanilla-Pérez?

Nacida en 1971, Quintanilla-Pérez demostró un increíble talento vocal desde pequeña, liderando Selena y Los Dinos junto a sus hermanos A.B. y Suzette Quintanilla.

Su estrellato llegó a principios de los 90, con su singular mezcla de música tejana, pop, cumbia y otros estilos musicales, que se manifestó en grandes éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la Flor”, “Amor Prohibido”, “No Me Queda Más” y “Tú Solo Tú”.

Conocida mundialmente como la Reina del Tejano, o simplemente como Selena, rompió barreras para las mujeres en la música latina. Abrió las puertas a una nueva generación de artistas contemporáneas de ascendencia latina que alcanzarían gran popularidad entre el público estadounidense. Solía ​​cantar en español y hablar en inglés, reflejando una identidad intercultural que conectó con la audiencia.

¿Quién es Yolanda Saldívar?

Yolanda Saldívar, exenfermera, fue la fundadora y presidenta del club de fans de Selena. También era gerente de las boutiques de ropa de Selena, Selena Etc., pero fue despedida a principios de 1995 tras descubrirse la desaparición de dinero.

¿Cómo murió Selena?

El 31 de marzo de 1995, Selena fue a la habitación de Saldívar en el motel Days Inn de Corpus Christi, Texas, a recoger los documentos comerciales que necesitaba para una declaración de impuestos, según el testimonio judicial. Se produjo una confrontación.

Selena recibió un disparo en la espalda con un revólver calibre .38 en la habitación del motel, salió corriendo y se desplomó en el vestíbulo. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano y declarada muerta aproximadamente una hora después.

Los empleados del motel testificaron que Selena nombró a "Yolanda" en la "habitación 158" como su atacante.

"No fue mi intención. No quise matar a nadie", dijo Saldívar entre sollozos durante un enfrentamiento de 9 horas con la policía, durante el cual se apuntó con una pistola a la cabeza. Declaró a la policía que había comprado el revólver calibre .38 para suicidarse.

Las estaciones de radio y televisión en español de todo el país reportaron su muerte como noticia de última hora, y muchos mercados priorizaron la noticia y las actualizaciones relacionadas con ella en los próximos días.

Tras la más reciente negación de la libertad condicional de Saldívar, la familia de Quintanilla-Pérez dijo que no solo estaban agradecidos con la junta de libertad condicional, sino que también reconocían su legado y el "apoyo inquebrantable" de sus fanáticos.

El legado perdurable de un ícono

Ganó su primer Grammy en 1994 al mejor álbum mexicano/mexicoamericano por “Live”, convirtiéndose en la primera artista tejana en ganar la categoría. Tenía solo 23 años cuando fue asesinada al año siguiente. Pero su legado perdura para los mexicoamericanos, mexicanos, tejanos, latinos y más allá.

Aunque inicialmente encabezó las listas de éxitos gracias a sus canciones en español, Selena no creció hablando español. Más bien, concedió muchas entrevistas tempranas exclusivamente en inglés, lo que le permitió cautivar al público con su carisma, especialmente a aquellos que, como ella, sentían una gran cercanía con sus raíces latinas, pero no crecieron hablando el idioma. Selena aprendió español más adelante en su vida y posteriormente comenzó a conceder más entrevistas en español.

Debido a su bilingüismo, muchos en la industria musical, y también sus fans, vieron el mercado angloparlante como el siguiente paso natural para Selena tras conquistar la escena musical latina.

Su álbum póstumo crossover en inglés, lanzado unos meses después de su muerte, "Dreaming of You", encabezó la lista Billboard 200, con éxitos como "I Could Fall in Love" y "Dreaming of You". En 1997, una película biográfica sobre su vida, "Selena", se convertiría rápidamente en un clásico, impulsando aún más la carrera de la protagonista, Jennifer Lopez.

Selena también fue una de las primeras artistas en usar su nombre y fama para expandirse a otros negocios, abriendo boutiques de ropa con peluquerías integradas.

Desde su muerte, Selena y su imagen siguen siendo populares. Recibió una estatua de cera de Selena en el Madame Tussauds Hollywood. Además, MAC Cosmetics lanzó una línea de maquillaje de Selena de edición limitada, lo que generó largas filas de fans esperando conseguir el maquillaje. Forever 21 también lanzó una línea de ropa que celebra su legado.

En 2017, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento, según un portavoz de la Cámara de Comercio de Hollywood, la multitud fue la más numerosa en la historia de una ceremonia en el Paseo de la Fama, rompiendo el récord de 1998 establecido por los espectadores en la develación de la estrella del cantante mexicano Vicente Fernández.

En 2021, recibió un premio póstumo a la trayectoria en los Grammy. No hubo homenaje.

Su música sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. La colombiana Karol G ha expresado en varias ocasiones su admiración por Quintanilla, incluso vistiendo una camiseta de Quintanilla en su video musical "Mi Ex Tenia Razón" y realizando un tributo a la reina del Tex-Mex en su concierto en Alamodome.

Selena Gomez en el pasado publicó en su Instagram Story su entusiasta reseña de la serie de Netflix, "Selena: La Serie", basada en la vida de la fallecida cantante. Gomez también ha dicho en ocasiones pasadas que fue nombrada en honor a la cantante.

Becky G, quien como Quintanilla, tiene ascendencia mexicana ha proclamado su admiración por la cantante en varias ocasiones.