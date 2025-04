La selección del jurado del nuevo juicio a Harvey Weinstein comienza el martes en NYC

NUEVA YORK -- El nuevo juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein comienza mañana en Nueva York, con la selección del jurado que examinará los elementos que podrían suponer una nueva condena en esta ciudad que se sume a la que cumple por otro caso abierto en California.

En el juicio celebrado en 2020 en el que se le acusó de violación y agresión sexual, Weistein fue condenado a 23 años de prisión, pero en abril de 2024 su defensa logró anular la sentencia en apelación al argumentar errores procesales y el juez ordenó un nuevo juicio.

Ahora, sus abogados esperan que un cambio de juez y el clima político actual puedan beneficiar al acusado: "Va a ser un juicio muy diferente. La mentalidad de mafia que fue tan pronunciada en su primer juicio, creo, ha remitido... Va a tener el juicio que debería haber tenido desde el principio", aseguró una de sus letradas, Jennifer Bonjean, según recoge Variety.

La selección del jurado se espera que dure varios días, en el que se tendrán en cuenta los posibles sesgos y el conocimiento de los miembros de este grupo sobre el acusado de alto perfil, convertido en un símbolo de las denuncias de mujeres en la industria del cine, que dieron lugar al movimiento #MeToo.

Los alegatos iniciales están fijados provisionalmente para el próximo 22 de abril y el juicio podría durar entre cuatro y cinco semanas.

El pasado septiembre, la Fiscalía de Manhattan acusó a Weinstein de un nuevo delito sexual contra una mujer supuestamente cometido en 2006 y el juez Curtis Farber accedió a sumar esa acusación a las del juicio por el caso original que fue anulado, en lugar de establecer dos procesos separados.

La principal diferencia respecto al anterior juicio es el número de acusados, puesto que en el primero seis mujeres testificaron -tres cuyas alegaciones era la base de los cargos judiciales y tres para dar credibilidad-, mientras que decenas más presentaron acusaciones públicas contra él.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que los testigos adicionales sesgaban el caso, por lo que sólo llamará a tres mujeres a testificar: Miriam Haley, Jessica Mann y una mujer conocida hasta ahora como 'CW-3'. Haley y Mann ya expusieron sus alegaciones en 2020.

Se trata así del tercer juicio penal en contra de Weinstein, de 73 años, quien permanece encarcelado en la prisión de Rikers (Nueva York) desde que fue declarado culpable por otra condena de 16 años por delitos sexuales cometidos en California, aunque el pasado diciembre fue trasladado a un hospital para una cirugía cardíaca de emergencia.

La salud del exproductor se agravó recientemente puesto que está recibiendo tratamiento por un cáncer de médula ósea, por lo que acudió en silla de ruedas a la más reciente audiencia del tribunal y sugirió que podría morir pronto.

"No voy a estar ahí en abril. No puedo esperar a mañana. No puedo aguantar más. Estoy aguantando porque quiero justicia, quiero que esto se acabe", imploró Weinstein en aquel momento.

El productor de 'Pulp Fiction' y de otras películas icónicas se ha declarado no culpable del nuevo delito del que se le acusó en septiembre, igual que de las acusaciones previas por las que fue juzgado en 2020.