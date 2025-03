Segunda vuelta elecciones en Ecuador: cómo votar en NY, NJ y CT

El próximo 13 de abril los ecuatorianos saldrán a las urnas para participar en una segunda vuelta a las elecciones electorales y elegir entre el actual gobernante Daniel Noboa del movimiento acción demócratica nacional, un millonario de derecha que busca mantenerse otros cuatro años en el poder, y la opositora de izquierda Luisa González, de la revolución ciudadana, heredera del exmandatario Rafael Correa. Los votantes también elegirán al vicepresidente.

Qué se dijo en el más reciente debate presidencial

En el más reciente debate presidencial el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su rival en los comicios, Luisa González, multiplicaron descalificaciones y acusaciones en lugar de debatir sobre planes y propuestas de gobierno en temas como educación, salud y seguridad para los próximos cuatro años.

La candidata izquierdista aprovechó el último bloque del debate presidencial para asegurar que parte de su plan de gobierno es deportar a venezolanos para favorecer a los trabajadores ecuatorianos.

Noboa respondió su gobierno ha tratado “con humanidad a los venezolanos” y aseguró que “jamás reconoceremos a un gobierno dictatorial totalitario”, refiriéndose a Maduro.

Noboa arremetió también contra el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), a quien acusó de mantenerse prófugo, y recordó que el exvicepresidente Jorge Glas sigue en prisión por corrupción. González, por su parte, insinuó que la familia del presidente participa en presuntos negociados estatales.

Ecuador se encuentra sumido en una espiral de violencia desde 2021, durante la cual han muerto miles de personas y se ha registrado un crecimiento exponencial de delitos como extorsiones y secuestros, entre otros.

Sin embargo, Noboa afirma que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato de dos años. A lo que González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”.

Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, consideró que “no hay un ganador del debate”, al no dejar propuestas claras para que la ciudadanía decida “sobre el mejor modelo de país al que apuntan”. Lamentó que los candidatos evadieron profundizar en temas de importancia.

Cómo estuvo la primera vuelta

En febrero, en la primera vuelta de los comicios, ambos terminaron en un virtual empate: 44.17% el primero, y 44%, la segunda.

Previo a esa primera vuelta, 16 candidatos se presentaron a debatir. Noboa y González no coincidieron en el mismo grupo, por lo que no pudieron medirse en público. Sin embargo, el formato de aquel encuentro mediático daba a los contendientes pocos segundos para hablar, por lo que sus ideas no se dieron a conocer a profundidad.

Quiénes son los candidatos



Noboa es un joven millonario que llegó al poder con el partido Acción Democrática Nacional para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea y con ello acortó su gestión. Se ha mostrado como un político pragmático y liberal en lo económico, preocupado por atraer inversiones, ordenar la caja fiscal y tratando de enfrentar una incesante espiral de violencia criminal.

González, apadrinada por Correa, se ha mostrado partidaria de un modelo centrado en el gasto estatal para generar dinamismo económico, fortalecer sectores estratégicos como la energía y la infraestructura, mientras que en materia de seguridad ha dicho que pondría en marcha una propuesta basada en la equidad y convivencia pacífica. Cuenta con el apoyo del partido Revolución Ciudadana.

Cómo serán las votaciones

Las autoridades electorales escucharon las quejas de los problemas que se presentaron en las últimas elecciones, en el 2023 cuando el voto fue solo por internet, y por eso ahora toda la votación será de manera presencial.

Hay centros de votación en la Ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson y también en partes de Nueva Jersey y Connecticut.

Cómo puedo verificar mi centro de votación

Puedes verificar cuál es el centro de votación más cercano a ti haciendo clic aquí.

A qué horas abren las urnas

Las urnas abren desde las 9 AM hasta las 7 PM el domingo 13 de abril.

Dónde puedo ver dónde es mi lugar de votación

Puedes visitar este sitio web.

Qué documentos necesito para votar

Los ciudadanos pueden votar con su cédula de identidad, o pasaporte ecuatoriano, vigente o caducado, en el exterior también es valido la identificación consular.

También haberse empadronado hasta el 11 de mayo de 2024.

Cuáles son los centros de votación de Nueva York

EL BRONX

MOTT HAVEN EDUCATIONAL CAMPUS

730 CONCOURSE VILLAGE W, BRONX, NY 10451

QUEENS

AVIATION HIGH SCHOOL

45-30 36TH ST, LONG ISLAND CITY, NY 11101

HUDSON VALLEY

PEEKSKILL SENIOR CITIZEN CENTER

4 NELSON AVE, PEEKSKILL, NY 10566

LONG ISLAND

PATCHOGUE VILLAGE HALL

14 BAKER ST # 6, PATCHOGUE, NY 11772

Cuáles son los centros de votación de Nueva Jersey

NEWARK

NJIT, TENNIS COURT

150 BLEEKER ST, NEWARK, NJ 07103

PLAINFIELD

25F GREENBROOK RD NORTH PLAINFIELD, NJ 07060

HIGHTSTOWN

140 N MAIN ST

HIGHTSTOWN, NJ 08520

Cuáles son los centros de votación de Connecticut

NEW HAVEN

FAMILY ACADEMY OF MULTILINGUAL EXPLORATION

255 BLATCHLEY AVE, NEW HAVEN, CT 06513

DANBURY

WAR MEMORIAL

1 MEMORIAL DR, DANBURY, CT 06810