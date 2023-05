Se resuelve el misterio de quién arrojó enormes montañas de pasta junto a un arroyo en Nueva Jersey

NUEVA JERSEY -- Ahora hay algunas respuestas sobre un fascinante misterio de macarrones en una ciudad de Nueva Jersey que ha cautivado a Internet.

Todo comenzó cuando un candidato a concejal de la ciudad encontró cientos de libras de pasta a lo largo de las orillas del Iresick Brook en una parte boscosa de Old Bridge. Keith Rost, que vive cerca, dijo que probablemente quedaron allí alrededor de 200 libras de fideos alfabéticos y espaguetis, sin dar ninguna explicación.

No se incluyeron albóndigas ni salsa de tomate, solo montones y montones de pasta.

Y aunque la pasta parecía estar húmeda y floja en las imágenes, no era así cuando la arrojaron allí. La pasta estaba cruda, pero luego llegaron las fuertes lluvias durante el fin de semana, haciendo que los montículos pareciera que habían sido cocinados antes de ser arrojados a la ciudad del condado de Middlesex.

Los vecinos dijeron que los montones de fideos provenían de una casa cercana que está a la venta. Un veterano militar que se mudó de la casa de su madre después de su muerte aparentemente encontró una reserva de alimentos viejos que ella había guardado en la casa.

“Quiero decir, realmente siento que solo estaba tratando de limpiar la casa de sus padres y probablemente estaban abastecidos de COVID”, dijo el vecino Keith Rost, diciendo que es una cuestión generacional. "Mis abuelos siempre tenían un armario lleno de latas y pasta, solo para estar seguros".

Independientemente de los hechos del asunto, las imágenes aún se volvieron virales, con subtítulos que decían cosas como que el principal sospechoso es un hombre llamado Al Dente (¿entiendes?). O no olvides a su socio en el crimen, Lin Guini (ja). Otros se preguntaron si quienquiera que haya tirado la comida será enviado a penne-tentiary (bueno, ese fue bastante bueno). Y no se sabía si lo que quedaba allí era pasta con fecha de caducidad (la última, lo juramos).

Pero en realidad, no es cosa de risa para los vecinos.

"Me acabo de mudar justo al lado, así que habría sido un gran lío comenzar a limpiar todas las moscas de la casa, gusanos", dijo Rost.

Afortunadamente, el departamento de obras públicas del municipio limpió el desorden y se lo llevó, dejando solo un puñado de fideos tirados. El alcalde le dijo a NBC New York que el caso está cerrado por la peculiaridad de la pasta, diciendo que no hay daño, no hay falta, y el Departamento de Protección Ambiental del estado estuvo de acuerdo.