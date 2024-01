Se restablece el servicio del tren F en Brooklyn tras segundo descarrilamiento del metro en una semana

Lo que debes saber El servicio del tren F fue restablecido en gran medida en Brooklyn la madrugada del jueves, horas despés de que ocurriera un segundo descarrilamiento en el sistema de metro en una semana. Este incidente más reciente causó estragos en el servicio en todo el condado.

NUEVA YORK -- El servicio del tren F fue restablecido en gran medida en Brooklyn la madrugada del jueves, horas despés de que ocurriera un segundo descarrilamiento en el sistema de metro en una semana. Este incidente más reciente causó estragos en el servicio en todo el condado.

El tren descarrilado cerca de West 8th St-NY Aquarium fue retirado antes de las 6 a. m. del jueves y las vías elevadas fueron inspeccionadas para garantizar la seguridad. La MTA dijo que los trenes circulaban nuevamente entre Avenue X y Stillwell Avenue, aunque los trenes en dirección norte circularían más lento cerca del lugar del incidente para permitir las reparaciones en curso.

Los funcionarios de tránsito dicen que un vagón del tren F en dirección norte se descarriló entre las estaciones de Neptune y 8th Street alrededor de las 12:20 p.m. del miércoles. Los funcionarios también señalaron que no se reportaron heridos. En total treinta y siete personas, entre esos empleados, fueron rescatadas del tren a las 3:00 de la tarde.

Hasta el momento no está claro qué causó el descarrilamiento, pero la investigación se va a enfocar en los rieles donde podría haber sido el problema. Aparentemente el riel no estaba en las mejores condiciones a pesar de que en noviembre se hizo una inspección en el lugar y no se encontró anomalías.

Los funcionarios de tránsito de la Ciudad de Nueva York y de la MTA respondieron. La Oficina de Manejo de Emergencias está ayudando, al igual que la policía de Nueva York.

“Eso está muy mal, es peligroso, pudo haberse matado alguien ahí. El tren pudo haber caído”, dijo Tania Melenciano, una residente en Brooklyn.

La Organización de Pasajeros Unidos dice que el subway está en emergencia y que es un problema de mantenimiento.

El descarrilamiento de Brooklyn se produce días después de que una colisión menor entre trenes provocara un descarrilamiento en el Upper West Side el jueves, y días de dolores de cabeza para los viajeros de las líneas 1/2/3. La NTSB está investigando ese caso del 4 de enero.

Visite @NYCTransit para obtener la información más reciente.