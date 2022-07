Se reportan problemas con el plan de NYC de distribuir pruebas gratuitas de COVID

Lo que debes saber Aunque la Ciudad de Nueva York dijo que hay más ayuda para los neoyorquinos en la lucha contra esta última ola de COVID, las cosas no comenzaron según lo planeado.

NUEVA YORK -- Aunque la Ciudad de Nueva York dijo que hay más ayuda para los neoyorquinos en la lucha contra esta última ola de COVID, las cosas no comenzaron según lo planeado.

Se suponía que la ciudad comenzaría a entregar kits gratuitos de pruebas caseras de COVID en docenas de sitios en los cinco condados el miércoles, pero ese plan fracasó, lo que generó confusión.

Nuestra cadena hermana News 4 New York estaba en Sunset Park, Brooklyn, en uno de los sitios que supuestamente iban a tener las pruebas de COVID en el hogar, pero cuando buscamos los kits de prueba, no pudimos encontrar ninguno.

News 4 New York habló con los empleados y, aunque el autobús de preubeas PCR de COVID estaba allí, nadie tenía información sobre los kits de pruebas caseras. Posteriormente, después de llamar al 311, se le dijo a News 4 New York que Sunset Park no tendría los kits de prueba, sin embargo, Red Hook sí. Cuando News 4 fue a Red Hook y preguntó, tampoco tenían los kits.

Se suponía que estos kits de prueba en el hogar se implementarían el miércoles en 57 ubicaciones, incluidas piscinas, centros recreativos y reservas naturales. El miércoles también se lanzaron recursos adicionales, incluidas líneas directas de tratamiento, que están funcionando, y una campaña de concientización pública en inglés y español.

Los líderes locales y estatales han dicho que es importante que los neoyorquinos sigan siendo conscientes de los síntomas y los aborden de inmediato si sienten que podrían tener COVID para evitar la propagación de las variantes omicron BA.4 y BA.5.

La Ciudad de Nueva York ha distribuido más de 82,000 cursos de tratamiento y más de 35 millones de pruebas caseras a escuelas y organizaciones. Mientras Nueva York continúa luchando contra COVID, la comisionada de salud del estado dijo que el estado no lo está haciendo tan mal.

"Nos ha ido muy bien como estado", dijo la Dra. Mary Bassett, comisionada de salud del estado de Nueva York. "Tenemos más de las tres cuartas partes de la población vacunada, pero nos queda más por recorrer. Es que, a pesar del aumento de las infecciones relacionadas con variantes cada vez más contagiosas, la mortalidad se ha mantenido baja. Ese es un objetivo clave de salud pública, salvar vidas y la vacunación es claramente el camino hacia eso".

Si los neoyorquinos van a una de las piscinas, centros de recreación o reservas naturales y no pueden encontrar las pruebas en el hogar, se les recomienda ir a uno de los camiones de prueba PCR para hacerse una prueba de hisopo nasal en persona.

No está claro por qué el lanzamiento de la ciudad tuvo problemas.