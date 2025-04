El Salón Internacional del Automóvil de NY arranca este fin de semana en el Javits Center

NUEVA YORK -- El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York (NYIAS) arranca este fin de semana en el Javits Center a partir del viernes.

El salón de automóviles con mayor asistencia de Norteamérica también celebra su 125º aniversario.

El primer salón del automóvil se inauguró en 1900, cuando el interés en el emergente mundo automotriz era suficiente para que el New York Automobile Club patrocinara el primer salón del automóvil completo del país, según su sitio web. En aquel entonces, se celebraba en el Madison Square Garden, cuando el MSG se ubicaba en Madison Avenue, entre las calles 26 y 27.

"Hoy en día, el salón del automóvil más antiguo y con mayor asistencia de Norteamérica es el mejor lugar para investigar un auto nuevo. Desde entonces, ha recibido a millones de compradores para que experimenten todo lo que la industria automotriz tiene para ofrecer. Es el único lugar donde la información es completa y atractiva, y donde se puede explicar y explorar libremente las nuevas tecnologías", según el NYIAS.

El evento de este año estará abierto al público desde este viernes 18 de abril hasta el domingo 27 de abril. Estará abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 8 p.m., viernes y sábados de 10 a.m. a 10 p.m., y domingo de 10 a.m. a 7 p.m.. (Tenga en cuenta que la exhibición de autos también estará abierta el Domingo de Pascua).

Las entradas para la exhibición de autos están disponibles aquí. La entrada para adultos cuesta $22, mientras que la de niños cuesta $8.