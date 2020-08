‘Sabía muy mal’: video viral muestra mujer dándose un chapuzón en el río Hudson

NUEVA YORK -- Una mujer de Long Island que fue vista saltando al río Hudson cerca de la Estatua de la Libertad en su video de TikTok dice que no pensó en si el agua estaba llena de bacterias, pero también dijo que no se arrepiente aunque no lo haría de nuevo.

El video de Donna Paysepar zambulléndose de cabeza en el río Hudson la semana pasada sin duda recibió la atención que quería que recibiera, con más de 3 millones de visitas en TikTok y millones más en Twitter. La mayoría de la gente pensaba que Paysepar se enfermaría por estar en el agua, que a menudo se asocia con las aguas residuales y décadas de contaminación.

Pero Paysepar dice que está bien días después de dar el paso frente a la Estatua de la Libertad. La estudiante de 20 años y bloguera gastronómica le dijo a NJ.com que estaba en el barco de un amigo el 12 de agosto y que solo quería un video genial que tuviera "likes".

"Estaba realmente emocionada de haber llegado finalmente a la Estatua de la Libertad. Nunca había estado tan cerca", dijo en un video de seguimiento de TikTok. "No estaba pensando en el agua, solo quería tomar un TikTok genial saltando al agua".

Después de recibir comentarios sobre cómo "el agua solía estar en llamas por la contaminación hace treinta años", Paysepar dijo que consultó el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental, que dijo que "generalmente" la gente puede nadar en el río Hudson.

Hay partes del río en las que es menos seguro chapotear, como cerca de las tuberías de aguas pluviales donde las toxinas, los aceites, las bacterias y las escorrentías de basura entran al río después de que llovió, según el grupo defensor de agua limpia de la ciudad de Nueva York, Riverkeeper.

Riverkeeper no solo ha estado abogando por un agua más limpia en el Hudson durante décadas, sino que también prueba periódicamente la calidad del agua a lo largo del río.

La prueba mide salinidad, oxígeno, temperatura, sedimentos en suspensión, clorofila y Enterococcus, una bacteria indicadora de materia fecal en el agua. Puede consultar el mapa de la organización de dónde se recogen las muestras de agua para ver si la calidad es "aceptable".

Se suponía que los competidores de Triathalon nadarían 0,93 millas en el río Hudson el mes pasado, pero el evento fue cancelado debido a preocupaciones por el coronavirus. Aunque no seas atleta o estés buscando seguidores en las redes sociales, debes seguir los consejos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York si quieres entrar al río de manera segura.

Lo más importante de nadar en el río es evitar acercarse a las operaciones de dragado y áreas con embarcaciones y tráfico de botes, dice el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Cuando esté en el río, el departamento de salud recomienda no hacer lo que hizo Paysepar y sumergir la cabeza en el agua.

"Sabía muy mal, se me metió un poco en la boca", dijo Paysepar en otro video.

Mantener la cabeza fuera del agua reduce la exposición a bacterias, parásitos, algas verdiazules y otros microorganismos que podrían enfermar a las personas, dijo el departamento de salud. También debe evitar nadar en agua turbia o descolorida porque puede contener más microorganismos y afectar su capacidad para ver los peligros en el área.

Después de salir del agua, debe lavarse el agua y la suciedad del río.

A pesar de que los funcionarios ambientales y de salud dicen que es casi seguro nadar en el Hudson, Paysepar dice que probablemente no volvería a saltar al agua porque el agua era "asquerosa".