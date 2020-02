Rotura de tubería vuelve a convertir las calles de NY en mar abierto

NUEVA YORK - Por sexta vez en un mes, una tubería rota vuelve a crear un verdadero dolor de cabeza para conductores y residentes de Nueva York, esta vez en el Lower East Side de Manhattan, dijeron las autoridades.

El agua comenzó a correr por las calles cerca de Catherine Slip y South Street, justo debajo del FDR Drive. La inundación subió a Market Slip, dejando algunas calles laterales entre el Puente de Brooklyn y el Puente de Manhattan intransitables en automóvil hacia el final de la carrera desde el lunes por la tarde, justo en medio de la hora pico.

Los trabajadores del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la ciudad estaban trabajando para detener el flujo de agua que salía a la calle, pero tardó seis horas en cerrarse por completo.

Las autoridades dijeron que tomó mucho tiempo cerrar el agua porque una de las dos válvulas principales dela tubería estaba enterrada debajo de un sitio de construcción. Sin embargo, una de las dos válvulas grandes pudo cerrarse sin tantos inconvenientes, dijo el comisionado del DEP de la ciudad, Vincent Sapienza.

Al menos dos docenas de automóviles quedaron varados en South Street y otras calles circundantes, ya que el agua se elevó hasta los pozos de las ruedas. El interior de algunos de los vehículos mostraba el agua acumulándose a pocas pulgadas del piso, y algunos conductores no corrían el riesgo de entrar en el agua más allá de las rodillas para revisar su automóvil.

El incidente del lunes marca el sexto de los cortes principales de agua en toda la ciudad durante el último mes, incluidos tres en el Upper West Side de Manhattan.

Una de esas interrupciones provocó grandes demoras en el tráfico y el metro, mientras que otra filtró más de 500,000 galones de agua en el sistema de metro y convirtió las calles alrededor del Lincoln Center en un estanque.

El DEP dice que el número de interrupciones principales de agua en la ciudad de Nueva York está muy por debajo del promedio nacional, pero eso no consoló a los residentes que encontraron sus autos medio llenos de agua sucia.

"Estaba inundado por dentro. Cuando entré y me senté en el auto, me empapé todo", dijo Rafael Martínez a NBC New York. "Espero que alguien me responda por esto".

Los funcionarios de la ciudad dicen que las personas afectadas por las inundaciones pueden presentar una queja en la oficina del contralor para recibir un reembolso.