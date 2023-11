Rockefeller Center elige árbol navideño para 2023: he aquí todo lo que necesitas saber

NUEVA YORK --Ya que se acabó la época de Halloween, llega la época navideña y por lo tanto es tiempo de elegir el gran árbol de Navidad de Rockefeller Center.

El gigante inmobiliario Tishman Speyer anunció el miércoles que el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2023 provendrá de Vestal, Nueva York. El árbol que se une a lo que ahora es la tradición anual de NBC es un abeto noruego de 80 años que mide 80 pies de altura y 43 pies de ancho, según el Rockefeller Center. El árbol de 12 toneladas llegará a la ciudad a finales de este mes antes de la iluminación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

¿Cuándo llegará el árbol de Navidad de Rockefeller?

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2023 será cortado en Vestal el jueves 9 de noviembre, antes de viajar aproximadamente 200 millas hasta Manhattan. Llegará a la plaza el sábado 11 de noviembre y será izado en su lugar.

Se espera que la llegada del árbol sea un espectáculo como siempre, y habrá actividades divertidas para toda la familia para que los amantes de las fiestas disfruten en la Plaza Sur de 10 a.m. a 1 p. m., según los organizadores. El Rock and Roll Playhouse presentará clásicos navideños para niños y también habrá cuentos con la librería independiente McNally Jackson.

Los más pequeños también tendrán la oportunidad de escribirle cartas a Papá Noel, decorar sus propios adornos e incluso pintarse la cara.

Las festividades son gratuitas para el público, pero aquellos que confirmen su asistencia con anticipación recibirán un obsequio al momento del check-in. Haz clic aquí para más detalles.

¿Cómo se decorará el árbol?

Después de llegar a Center Plaza, más de 50,000 LED multicolores se colocarán a lo largo de aproximadamente 5 millas de alambre para adornar el árbol de 2023. Luego será coronado con una estrella Swarovski de 9 pies y 900 libras cubierta con 3 millones de cristales.

¿Cuándo se enciende el árbol?

El espectáculo de iluminación del árbol comenzará a las 7 p.m. ET el miércoles 29 de noviembre. Podrá ver "Christmas in Rockefeller Center" por nuestra cadena hermana NBC en una transmisión en vivo por televisión, en Peacock y dondequiera que transmita NBC 4 New York.

El programa de este año será presentado por Kelly Clarkson. Ganadora de Emmy y Grammy que también cumplirá una doble función como intérprete. ¡Se presentó por primera vez en el especial hace 20 años!