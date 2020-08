Revel planea su relanzamiento en Nueva York después de 3 accidentes mortales en 10 días

NUEVA YORK - El servicio de moto compartido Revel está trabajando para un relanzamiento en la ciudad de Nueva York, dijo la compañía el martes, después de que se vieran obligados a clausurar sus operaciones a nivel local causa de tres accidentes mortales solo 10 días.

Revel, que todavía opera en otras cuatro ciudades, cerró en Nueva York el 28 de julio, horas después de un accidente mortal. Los líderes de la ciudad dejaron en claro que el historial de la empresa era "inaceptable" y que se requerirían cambios importantes.

El concejal Antonio Reynoso tuiteó el lunes por la tarde que el servicio se estaba preparando para el relanzamiento, y la compañía dijo el martes que aunque no hay una fecha prevista, está trabajando para lograr ese objetivo.

"Durante las últimas tres semanas, hemos seguido con nuestro trabajo continuo de revisión y fortalecimiento de las medidas de seguridad y responsabilidad de nuestros pasajeros. Estas incluyen nuevas funciones para confirmar que los usuarios están usando un casco y capacitación adicional obligatoria en la aplicación, que hemos estado creando en asociación con expertos de la industria ", dijo Revel en un comunicado." Durante este tiempo, hemos continuado comunicándonos activamente con funcionarios de la ciudad y líderes comunitarios. Estamos en el proceso de finalizar estas medidas y, aunque no tenemos un anuncio que hacer en este momento, pronto tendremos más información disponible para compartir ".

Los accidentes de Revel el 18 de julio, el 25 de julio y el 28 de julio finalmente causaron tres muertes. La compañía suspendió anteriormente a más de 1,000 pasajeros durante el verano por otras violaciones de seguridad.

Continúa operando en Austin, Miami, Oakland y Washington DC.

El alcalde Bill de Blasio ha dicho que los funcionarios de la ciudad hablaron con los ejecutivos de Revel después de la muerte del 28 de julio y dejaron en claro que el historial de seguridad de la empresa es "un compendio de cosas inaceptables".

“Cuando ves un incidente, algunos incidentes, causa preocupación”, dijo De Blasio en ese momento. “Nuestra gente ha estado hablando con Revel y ha estado haciendo cambios, pero lo fundamental es que no hay suficientes cambios. Esto acaba de llegar a ser demasiado ".

Los ciclomotores eléctricos de Revel están limitados a velocidades de 30 millas por hora, y sus reglas publicadas requieren que los pasajeros usen un casco, pero ese no siempre ha sido el caso, ya que antes se veía a los pasajeros sin casco. Los vehículos también están prohibidos en las aceras y en los carriles para bicicletas, y están destinados a circular en las carreteras con tráfico.

La motonetas negras y azules, que requieren una licencia de conducir pero no capacitación para alquilar, se habían considerado una alternativa a los taxis y al metro durante la pandemia de coronavirus. La compañía había visto casi el doble de pasajeros desde marzo.

Un abogado que representa a siete personas que han sufrido lesiones en accidentes de Revel dice que la compañía no cumplió con estándares lo suficientemente estrictos como, por ejemplo, Citi Bike.

"Creo que Revel podría haber hecho más para que los pasajeros comprendan que estos no son juguetes, hay un riesgo al montarlos", dijo el abogado Daniel Flanzig. "Finalmente, la ciudad está interviniendo y se está dando cuenta de que Revel necesita tomar un descanso, dar un paso atrás, echar un vistazo a sus prácticas en términos de seguridad y averiguar si esto es algo que Nueva York puede manejar".

Revel desplegó sus ciclomotores eléctricos en las calles de la ciudad en mayo de 2019, marcando el comienzo de una nueva ola de viajes compartidos en una industria dominada por servicios de automóviles como Uber y Lyft. Desde entonces, se han presentado al menos una docena de demandas contra la empresa por lesiones y mal funcionamiento de las motos.

"Nadie debería tener un negocio que no sea seguro", dijo De Blasio durante una conferencia de prensa en julio. "Desafortunadamente, se ha demostrado que esto no es seguro. Trabajaremos con Revel, no permitiremos que vuelvan a abrir a menos que estemos convencidos de que se puede hacer de manera segura".