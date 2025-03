Se reportan retrasos de 60 minutos en el puente George Washington tras derrame de combustible

Si piensan cruzar el Washington Bridge desde Nueva Jersey, los conductores se encontrarán con gran tráfico en la zona de Fort Lee.

La Autoridad Portuaria adviertió el martes de retrasos de 60 minutos, para las 8:17 a.m., en la planta baja del Puente George Washington después de que un derrame de combustible obligara al cierre del carril derecho en el nivel superior.

Se recomienda a los vehículos y autobuses que utilicen la planta baja.

Las cámaras de tráfico mostraron grandes congestiones en la zona del puente.

The GWB Lower to NY has a delay of 60 minutes due to an earlier fuel spill on Upper Level. Updates are posted when situations change.