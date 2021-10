Regresa a la Gran Manzana el Festival de Comida y Vino de NYC tras pausa pandémica

Lo que debes saber La Gran Manzana da la bienvenida al New York City Wine & Food Festival después de que el año pasado se cancelara el gran evento que celebra el mundo de la gastronomía debido a la pandemia en curso.

NUEVA YORK -- La Gran Manzana da la bienvenida al New York City Wine & Food Festival después de que el año pasado se cancelara el gran evento que celebra el mundo de la gastronomía debido a la pandemia en curso.

El 14° Festival Anual de Vino y Comida de Food Network & Cooking Channel de la Ciudad de Nueva York (o NYC Wine and Food Festival, NYCWFF por sus siglas en inglés) comienza el jueves y se extenderá hasta el 17 de octubre.

El popular evento, que atrae a unos 45,000 fanáticos al año, no se celebró el año pasado debido a lucha de la Ciudad de Nueva York contra COVID-19.

Sin embargo, este año está de regreso con más de 65 eventos programados para los cuatro días en toda la ciudad, con más de 400 restaurantes, bares y chefs famosos y 100 patrocinadores participando.

"Este festival es increíble [con] más de 65 eventos", dijo el Alcalde Bill de Blasio el jueves durante su conferencia de prensa diaria. "Hay cenas íntimas, fiestas entre compañeros, brunch, hay tantas cosas que hacer. Hay algo para todos. Pero esto es lo que más me gusta de este festival: las personas involucradas que hacen que esto suceda, se preocupan por sus compañeros neoyorquinos y no solo están devolviendo [a la comunidad], están devolviendo el 100 por ciento literalmente".

NYCWFF celebra la industria hotelera de Nueva York al proporcionar una plataforma para que los chefs, camareros y restauradores participantes promuevan sus negocios.

Además, NYCWFF también busca brindar ayuda a las organizaciones en el área que asisten a las personas con inseguridad alimentaria. Este año, todas las ganancias netas de NYCWFF se destinarán a beneficio de God’s Love We Deliver y Food Bank for New York City. Hasta la fecha, el festival ha recaudado más de $13.8 millones para sus causas benéficas, según los organizadores del evento.

Los ingredientes recuperados de NYCWFF 2019 ayudaron a proporcionar 31,000 comidas a los necesitados.

Si bien NYCWFF está de regreso en la Gran Manzana, se verá un poco diferente debido a los protocolos COVID-19.

Para garantizar la seguridad de los participantes y el personal del festival, todos los asistentes deben proporcionar prueba del estado de vacunación completo y completar una encuesta de detección de salud.

Además, el festival se ha asociado con Health Pass by CLEAR para proporcionar una prueba digital segura de información sobre la salud relacionada con COVID a través de una aplicación móvil gratuita.

El célebre chef Rocco DiSpirito se unió al alcalde el jueves por la mañana para hablar sobre el festival, y lo describió como "emocionante".

"Realmente aprecio la oportunidad de unirme al festival en su regreso triunfal a la Ciudad de Nueva York", dijo. "[Son] tiempos muy emocionantes".