Autopsia revela que recluso de NY que fue golpeado murió por homicidio, dice abogado

NUEVA YORK -- Un recluso esposado cuya paliza mortal por parte de funcionarios penitenciarios el año pasado provocó indignación murió por homicidio, según los hallazgos de un informe de autopsia que compartió el miércoles un abogado de la familia del hombre.

El informe atribuyó la muerte de Robert Brooks el 10 de diciembre a la compresión del cuello y múltiples lesiones por objetos contundentes, dijo la abogada Elizabeth Mazur a NBC News.

“El informe de la autopsia confirma lo que ya estaba claro”, dijo el equipo de defensa de la familia en un comunicado. “La muerte violenta de Robert Brooks fue un homicidio. Esperamos que se procese a los responsables. Mientras tanto, seguimos adelante con nuestra lucha por la justicia para el Sr. Brooks y su familia”.

Un hallazgo de homicidio no implica una mala acción. Significa que la persona murió a manos de otra.

Un portavoz del Departamento de Salud del Condado de Onondaga dijo que no podía publicar los hallazgos porque el caso sigue bajo investigación activa. La oficina del fiscal local también se negó a hacer comentarios, citando una investigación pendiente.

En un comunicado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, citó los hallazgos y dijo que las autoridades ahora deberían actuar rápidamente para presentar cargos penales.

“Los responsables de la muerte del Sr. Brooks deben rendir cuentas con todo el peso de la ley”, dijo. “Este acto de violencia reprensible exige toda la fuerza de nuestro sistema de justicia; la familia del Sr. Brooks no merece más demoras”.

Un portavoz de la Asociación Benevolente de Oficiales Correccionales y Policías del Estado de Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles. El sindicato describió anteriormente la conducta de los oficiales, que fue capturada en video, como "reprensible" y "no refleja el gran trabajo que la gran mayoría de nuestros miembros realiza todos los días".

Brooks, de 43 años, estaba cumpliendo una sentencia de 12 años por agresión en primer grado cuando fue transferido a la Instalación Correccional Marcy en el condado de Oneida, aproximadamente a 240 millas al norte de la ciudad de Nueva York, el 9 de diciembre, dijo la Fiscal General de Nueva York Letitia James a los periodistas después de su muerte.

Los oficiales involucrados en la confrontación no habían activado sus cámaras corporales, por lo que no capturaron audio y grabaron solo 30 minutos de video mientras los dispositivos estaban en modo de espera, dijo James. Su oficina publicó varios videos de las cámaras de los cuatro oficiales que capturaron la paliza.

Un video muestra a Brooks, cuyas manos están esposadas a la espalda, siendo llevado boca abajo a una sala de exámenes médicos en la instalación. No está claro qué palabras intercambió Brooks con los agentes y, aunque Brooks no parece tomar represalias físicas, los vídeos presentan diferentes ángulos y, en ocasiones, no está claro qué está sucediendo en la habitación.

Otro vídeo muestra a los agentes golpeando repetidamente a Brooks mientras todavía tiene las manos atadas. En un momento dado, se puede ver a uno de los agentes levantando a Brooks por el cuello y arrojándolo contra una cama de la habitación.

En diciembre, Hochul ordenó al Departamento de Correcciones del estado que iniciara el proceso de despido de 14 agentes de prisiones, sargentos y una enfermera en Marcy. Los funcionarios han identificado públicamente a los 14, y han sido suspendidos sin sueldo, a excepción de un agente que ya había dimitido. El miércoles no estaba claro de inmediato el estado de los agentes restantes.

Daniel Martuscello, comisionado del Departamento de Correcciones, dijo en diciembre que su oficina había iniciado una investigación en un esfuerzo por lograr un "cambio institucional".

“No hay excusa ni racionalización para un acto vulgar e inhumano que se llevó una vida sin sentido”, dijo. “Este tipo de comportamiento no se puede normalizar y no permitiré que se dé en el DOCCS”.

En una demanda civil presentada en el tribunal federal de distrito de Nueva York el mes pasado, los herederos de Brooks acusaron a 17 personas de uso excesivo de la fuerza e hicieron otras acusaciones en relación con su muerte. La demanda no especifica los daños y perjuicios. No hay abogados designados para los acusados ​​y estos no han respondido a la demanda.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.