¿Quiénes ayudaron a encubrir las acusaciones de Cuomo?

NUEVA YORK - El mordaz informe de la oficina de la Fiscal General de Nueva York sobre denuncias de acoso sexual por parte del gobernador Andrew Cuomo hacia casi una docena de mujeres también apunta a acusaciones de un ambiente tóxico de intimidación y represalias entre el personal del gobernador.

Esos empleados enfrentan acusaciones de que querer manchar la reputación de acusadores, y eso no es todo. Según el informe, el círculo íntimo de Cuomo no era solo el personal superior de la cámara ejecutiva, sino que también recurría a forasteros. El informe también dijo que se compartió información confidencial sobre algunos acusadores con esos forasteros, todo en un intento de proteger al gobernador, a expensas de sus acusadores.

Para el control de daños, el informe afirma que Cuomo recurrió a otras personas en busca de ayuda, entre ellas la principal asistente Melissa DeRosa. Cuando Charlotte Bennett hizo público su acoso, DeRosa fue quien estaba detrás de un plan para llamar a los ejecutivos demócratas del condado en un esfuerzo por asegurar el apoyo del gobernador, según el informe.

El hombre que hizo esas llamadas fue Larry Schwartz, amigo de Cuomo y zar de distribución de vacunas COVID. Algunos de los ejecutivos del condado que recibieron las llamadas vieron una amenaza implícita de que las entregas de vacunas a su condado podrían estar en juego si no se alineaban para ofrecer su apoyo.

Schwartz, un asesor desde hace mucho tiempo y con vínculos anteriores con los funcionarios del condado, dijo el miércoles que “mis llamadas eran de naturaleza política, no sobre vacunas, en las que la distribución se basaba en una fórmula. No existía ningún vínculo y no se discutió ninguno ".

Otro asesor fue el propio hermano del gobernador, el presentador de CNN Chris Cuomo. El informe afirma que Chris era parte de un grupo al que "se le proporcionaba regularmente información confidencial y, a menudo, privilegiada, todo sin ningún papel, deber u obligación formal para con el estado".

Pero fue dentro de las oficinas ejecutivas donde numerosos acusadores de Cuomo informaron sentir que no había ningún lugar adonde ir, ya que el equipo de Cuomo supuestamente gobernó regido por el miedo y las represalias.

"Comienza con el medio ambiente. Si estás viviendo en un estado de miedo, de humillación, de deshumanización, de abuso, el acoso sexual es en realidad solo una pieza adicional de eso", dijo Bennet. "Es la idea de que te pueden acosar sexualmente y no tienes adónde ir porque la dinámica en la oficina es tan tóxica que en realidad está aislada".

La exasistente Lindsay Boylan dice que el equipo del gobernador filtró sus archivos personales en un intento desesperado por silenciarla. El informe de la Fiscal General dice que nadie en el equipo de Cuomo "parece haber cuestionado, ni siquiera por un momento, si alguna de las interacciones del gobernador con la Sra. Boylan pudo haber sido desagradable y ofensiva", y que el objetivo era "proteger y atacar". "

En una refutación de 85 páginas, la abogada de Cuomo, Rita Glavin, dijo en parte que Boylan tenía motivaciones políticas. Dijo que la exasistente estaba "amenazando con represalias contra la gobernadora mientras se encontraba en medio de una campaña primaria" porque creía erróneamente que "el gobernador había emitido una orden ejecutiva destinada a perjudicar su campaña".

El informe también se centró en un miembro del equipo legal de Cuomo: la fiscal especial Judy Mogul. Ella es criticada en parte por no actuar correctamente en la queja de Bennett, acusada de no "aconsejar a Bennett cómo presentar una queja formal, nunca avanzar para informar la queja de acoso al departamento de relaciones con los empleados como se requiere, o nunca decirle a Bennett que sería protegida de represalias", decía el informe.

La procuradora general Letitia James resumió sin rodeos la conducta de la oficina ejecutiva del gobernador: "La administración del gobernador Cuomo fomentó un lugar de trabajo tóxico".

Cuomo negó haber actuado mal el martes. No hizo apariciones públicas el miércoles y no emitió más declaraciones. Y el informe del abogado de Cuomo dice que el informe del fiscal general es injusto, con comentarios sacados de contexto y que "ignoraron el testimonio del gobernador y las pruebas sustanciales que lo corroboran".

Otro antiguo aliado de Cuomo que se menciona en el informe es el exfiscal especial Alphonso David. Supuestamente fue consultado por el equipo de Cuomo cuando surgieron algunas acusaciones, pero el martes por la noche tuiteó después de leer el devastador informe de James, diciendo que el gobernador debería renunciar.