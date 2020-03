¿Qué hago si soy despedido debido a la pandemia del coronavirus?

NUEVA YORK -- Muchos trabajadores en el área triestatal temen ser despidos a medida de los cierres de restaurantes, bares, teatros, gimnasios, escuelas y otros negocios en un intento por evitar la propagación del coronavirus.

Si eres una de esas personas, a continuación encontrará algunos consejos básicos por parte de expertos legales y de contabilidad.

Esta página se actualizará con información del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York a medida que esté disponible.

ANTES DE QUE LO DESPIDAN

Ahorre dinero: Si cree que puede ser despedido, comience a ahorrar lo más que pueda en ese momento, dice Grant Sabatier, autor de "Financial Freedom" y creador de la marca Millennial Money. "Tener una pequeña cantidad de ahorros de emergencia lo ayudará a superar la incertidumbre".

Consulte sus manuales o contratos para ver si hay una póliza de indemnización: Christopher Davis, socio gerente de The Law Office of Christopher Q. Davis, dice que muchos empleadores pueden tener un plan de indemnización que incluye asistencia monetaria cuando los empleados son despedidos, sin embargo, "algunos empleadores pueden pasar por alto ese hecho". Consulte su contrato para conocer sus derechos.

Si está enfermo y siente que se avecinan despidos, considere solicitar una cobertura por discapacidad mientras todavía esté trabajando: Si está enfermo, ha sido diagnosticado con COVID-19, es sintomático y no puede ir a trabajar, o si sufre graves consecuencias para la salud mental debido al coronavirus, los empleados deben solicitar cobertura por discapacidad mientras todavía esté empleado, dice Davis. Hay algunos planes en los que, si lo despiden, ya no recibirá la misma compensación laboral que tendría si aún estuviera empleado.

Reduzca sus gastos: Si sus ingresos están en riesgo, debe reducir los gastos. Sabatier sugiere buscar un lugar más barato para quedarse si su contrato de arrendamiento está casi vencido, o mudarse con amigos o familiares (sin coronavirus). Él dice que, en promedio, cada estadounidense gasta más del 70% de sus ingresos en vivienda, transporte y alimentos. "Reduzca los tres lo más que pueda para reducir la cantidad de dinero que necesita. Un lado positivo del coronavirus es que debido a que muchas personas se quedan en casa es más difícil de gastar dinero".

Comience a buscar trabajo que pueda hacer en línea: Con el distanciamiento social establecido, la estabilidad laboral se encontrará en el trabajo que no necesita hacerse en persona. Algunas formas creativas de ganar dinero en línea, como enseñar inglés a estudiantes en países internacionales o tutoría en línea para exámenes universitarios SAT / ACT para niños en casa.

SI ES DESPIDO

No tenga miedo de preguntar sobre la continuación de su seguro médico: Muchos empleadores permitirán la continuación de la atención médica durante un mes o más después de que termine el trabajo, especialmente para las personas con familias. "Los empleados no deberían tener miedo de pedirlo afirmativamente", dice Davis.

Confirme con su empleador por escrito que no disputará su desempleo: Davis dice que los empleados deben confirmar que su empleador cree que su solicitud de desempleo es elegible y que no la disputará.

INMEDIATAMENTE solicite el desempleo: El estado de Nueva York ha renunciado el período de espera de 7 días para los beneficios del seguro de desempleo para las personas que no tienen trabajo debido a cierres o cuarentenas de COVID-19. Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo presentar un reclamo. Tenga en cuenta que el estado está experimentando una gran demanda que hasta algunos neoyorquinos han informado que la pagina web es lenta o no está funcionando.

Si cree que no podrá realizar el alquiler: No te asustes. Primero revise su contrato de arrendamiento para ver cuáles son los términos de desalojo, dice Davis. Si cree que es posible que no pueda pagar el alquiler, comuníquese con uno de los servicios legales gratuitos de la ciudad antes de hacer algo (incluso antes de decirle al arrendador que no puede pagar) para revisar el contrato de arrendamiento y determinar cuáles son los pasos correctos para evitar el desalojo. Davis agrega que los propietarios también están reconociendo que este no es un buen momento para desalojar a los inquilinos, y que no se sorprendería si el estado o la ciudad tuvieran un alivio regulatorio para los inquilinos en futuros aprietos.

Acceda su cuenta Roth IRA: Si ya ha sido despedido y no tiene dinero pero tiene una cuenta Roth IRA, puede sacar las contribuciones que hizo en años anteriores libres de impuestos, dice Sabatier. Si tiene un 401k, podría pedir un préstamo.

Aproveche la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades: Si va a estar sin trabajo y metido en casa, piense en formas de diversificar sus habilidades para protegerse a largo plazo. "Las habilidades son una inversión futura, especialmente las que puedas usar para ganar dinero en línea y no tener que depender tanto de ir a un trabajo en persona o de tener un jefe que pueda despedirlo", dice Sabatier. Busque cursos en línea gratuitos o de bajo costo, o aprenda habilidades como edición de video, contabilidad básica o codificación a través de YouTube.

Mientras que algunas empresas se ven obligadas a cerrar en medio de los temores del coronavirus, otras prosperan: Amazon anunció el lunes que estaba buscando contratar a 100,000 nuevos trabajadores para mantenerse al día con la demanda de entregas.

PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

Los pequeños negocios pueden solicitar una subvención para cubrir la nómina: La ciudad de Nueva York está ofreciendo a los negocios con menos de cinco empleados una subvención para cubrir el 40% de los costos de la nómina durante dos meses para ayudar a retener a los empleados. Haz clic aquí para ver si es elegible.

Solicite un préstamo sin intereses de hasta $75,000: Los negocios con menos de 100 empleados que han visto una disminución en las ventas del 25% o más serán elegibles para préstamos sin interés de hasta $ 75,000 para ayudar a mitigar las pérdidas, dice la ciudad de Nueva York. Haz clic aquí para ver si es elegible y complete un formulario de interés.

Intente mitigar el impacto a los empleados: Hacer lo que uno pueda para limitar los efectos de los despidos masivos es lo mejor para el interés financiero de su negocio, dice Davis. Los ex empleados podrían tener un impacto negativo en el negocio en un futuro, incluso solo por su reputación. "Cada empleador tiene un imperativo moral de ser humano, eso significa suavizar el golpe de cualquier transición en el caso de la pandemia".