Cinco sorpresas del primer debate de las primarias demócratas para la alcaldía de NY

Nueve candidatos demócratas en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York participaron en el primer debate, el miércoles en la noche, antes de las primarias del 24 de junio.

Los candidatos respondieron preguntas sobre el futuro de la Ciudad de Nueva York, incluyendo sus planes para abordar la asequibilidad, la seguridad pública, la educación, la inteligencia artificial, la administración Trump y sus arrepentimientos políticos.

A continuación, algunas de las conclusiones de la noche:

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

1. Todos contra Cuomo

Prácticamente todos los candidatos (con la excepción de Jessica Ramos y Whitney Tilson) atacaron al exgobernador tras finalmente tener una oportunidad cara a cara.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Desde el podio central, Cuomo parecía dispuesto a eludir a Zohran Mamdani y Brad Lander, pero Michael Blake pareció sorprenderlo un poco más, volviendo a centrar el tema del supuesto trato del exgobernador a las mujeres que trabajaban para él.

2. Luchando contra Trump

Cuomo y Mamdani afirmaron ser la peor pesadilla del presidente Donald Trump.

"Soy la última persona en este escenario que el Sr. Trump quiere ver como alcalde, y por eso debería ser la primera opción para la gente de esta ciudad", declaró Cuomo al principio.

Mamdani poco después declaró ser "la peor pesadilla de Donald Trump como inmigrante musulmán progresista que realmente lucha por las cosas en las que creo".

Mientras tanto, Adrienne Adams afirmó que seguiría el consejo de la fiscal general Letitia James y demandaría al presidente cada vez que se extralimitara.

3. Blake se vuelve agresivo

Michael Blake no ha tenido mucho apoyo en las encuestas, pero el exasambleísta tuvo varios momentos notables y enérgicos en el debate. Los más memorables fueron sus fuertes ataques contra el exgobernador.

"Solo quiero asimilar que Andrew Cuomo acaba de decir: 'Me da igual quién me haya dado qué'. Ese no es un hombre que vaya a acabar con la corrupción en el Ayuntamiento", dijo Blake antes de abordar el tema de los límites de velocidad para las bicicletas eléctricas.

4. Los moderadores presionan a Cuomo sobre las mujeres

El exgobernador, por primera vez durante esta campaña, reafirmó que si había hecho algo malo contra las mujeres, fue involuntario y volvió a disculparse con quienes se sintieron perjudicados.

"Hace cuatro años se elaboró ​​un informe con ciertas acusaciones. En aquel momento dije que era político y falso. Cinco fiscales de distrito lo revisaron… no encontraron absolutamente nada", declaró Cuomo. "Un caso se ha resuelto; me retiraron de ese caso. En aquel momento dije que si ofendí a alguien, fue involuntario, pero me disculpo, y lo repito hoy".

5. Mamdani e Israel

Una de las últimas preguntas de la noche abordó una aparente debilidad de Mamdani: su incapacidad para afirmar que Israel debería ser una patria judía. Una declaración, cuanto menos, controvertida en la ciudad de Nueva York.