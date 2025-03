NUEVA YORK -- Manifestantes de un grupo judío llenaron el vestíbulo de la Torre Trump el jueves para denunciar el arresto por motivos migratorios de un activista de la Universidad de Columbia que ayudó a liderar las protestas estudiantiles en el campus de Manhattan contra la guerra de Israel en Gaza.

Los manifestantes de Voz Judía por la Paz llevaban camisetas rojas con la leyenda "Los judíos exigen que dejen de armar a Israel" y alzaban pancartas mientras coreaban "¡Traigan a Mahmoud a casa ya!" en la planta baja del atrio público del edificio de la Quinta Avenida.

Tras advertir a los manifestantes que se marcharan, la policía informó haber arrestado a 98 personas que se quedaron por diversos cargos, como allanamiento, obstrucción y resistencia al arresto.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Mahmoud Khali, un residente permanente estadounidense de 30 años, casado con una ciudadana estadounidense y sin cargos por infringir ninguna ley, fue arrestado el sábado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York y se enfrenta a la deportación. Se encuentra recluido en un centro de detención migratoria en Luisiana.

El presidente Donald Trump afirmó que el arresto de Khalil fue el primero de muchos y prometió en redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participan en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios sobre la manifestación en la Torre Trump.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Entre quienes participaron en la protesta del jueves se encontraba la actriz Debra Winger, quien acusó al gobierno de Trump de no tener ningún interés en la seguridad judía y de estar apropiándose del antisemitismo.

Winger acusó al gobierno de Trump de no tener "ningún interés en la seguridad judía" y de "apropiarse del antisemitismo".

"Solo defiendo mis derechos y defiendo a Mahmoud Khalil, quien fue secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar desconocido", declaró Winger, quien no fue arrestado, a The Associated Press. "¿Les suena eso a Estados Unidos?".

La manifestante Sophie Edelhart, quien estudia yidis en una escuela en Canadá, afirmó que el edificio —con su escalera mecánica dorada que Trump utilizó antes de anunciar su candidatura presidencial de 2016— era un objetivo simbólico.

La Torre Trump sirve como sede de la Organización Trump y es donde se aloja el presidente cuando está en Nueva York. El rascacielos suele atraer manifestaciones, tanto en contra como a favor de su homónimo, aunque las protestas en su interior son menos frecuentes. El atrio de varias plantas es accesible al público y conecta a los visitantes con restaurantes como el Trump Grill.

Los partidarios de Khalil afirman que su arresto constituye un ataque a la libertad de expresión y han organizado protestas en otras partes de la ciudad y del país. Cientos de personas se manifestaron el miércoles frente a un juzgado de Manhattan durante una breve audiencia sobre su caso.

La Universidad de Columbia fue un punto focal del movimiento de protesta propalestino que se extendió por los campus universitarios estadounidenses el año pasado y provocó más de 2000 arrestos.

El jueves, Khalil y siete estudiantes identificados con seudónimos presentaron una demanda para impedir que un comité del Congreso obtenga los expedientes disciplinarios de Columbia y Barnard College de los estudiantes involucrados en las protestas en el campus.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan contra las universidades, el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, y su presidente, el representante Tim Walberg, republicano por Michigan, busca una orden judicial permanente que impida al Congreso obligar a las universidades a proporcionar los expedientes y a las universidades a cumplir con la exigencia.

El comité envió una carta el mes pasado exigiendo que Columbia y Barnard proporcionen los expedientes o se arriesgan a perder miles de millones de dólares en fondos federales. Los demandantes sostienen que el comité está abusando de su poder en un intento de "impedir y suprimir la libertad de expresión y asociación con base en el punto de vista expresado" y que su investigación "amenaza con infringir significativamente los derechos de la Primera Enmienda".

The Associated Press envió correos electrónicos a portavoces de Walberg, el comité y Barnard College solicitando comentarios. Columbia se negó a comentar sobre el litigio pendiente.

Khalil, cuya esposa está embarazada de su primer hijo, completó sus requisitos para una maestría en Columbia en diciembre.

Los reporteros de Associated Press Joseph B. Frederick y Michael Hill en Albany, Nueva York, contribuyeron a este artículo.