NUEVA JERSEY – El programa Jobs Plus de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Elizabeth, (HACE, por sus siglas en inglés), ha obtenido excelentes resultados entre sus participantes luego de haber sido lanzado en febrero, dijo la agencia el lunes.

El programa busca enseñar cómo generar ingresos sin un incremento en la renta y beneficiar a los participantes con entrenamiento de empleo y educación, oportunidades de trabajo, entre otros puntos.

El programa es posible gracias a una subvención de $ 2.3 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD). La autoridad de vivienda fue una de las nueve autoridades de vivienda del país que recibió una subvención para el programa Jobs Plus de HUD en 2020.

Hasta el momento hay más de 30 participantes activos del Programa Jobs Plus, de los cuales seis participantes han ido a entrevistas para un trabajo y cuatro participantes han recibido ofertas de trabajo.

"¡El programa Jobs Plus me ha ayudado a ahorrar tanto dinero en alquiler desde que comencé!", dijo Natasha Vazquez, residente de HACE y participante del programa Jobs Plus. “Siempre estoy agradecida por su ayuda durante este proceso.

¿Qué necesitas para calificar?

Ser residente de Mravlag Manor

Mayor de 18 años

Y tener un interés en completar la educación, la capacitación laboral o buscar una carrera.

¿Qué beneficios trae el programa?

Programas de capacitación laboral para avanza en la carrera o comenzar una nueva carrera.

Aprender cómo mantener la seguridad laboral a largo plazo

HACE busca utilizar espacios al aire libre para difundir el programa Jobs Plus a sus residentes para aumentar el compromiso y la participación. El jueves 17 de junio a partir el equipo de HACE Job Plus organizará un evento "Journey to Jobs Plus". Los socios de HACE estarán presentes para difundir los programas que ofrecen, así como los posibles empleadores que podrán compartir información sobre las vacantes dentro de sus empresas.

Los empleadores interesados que deseen asistir y compartir sus puestos vacantes están invitados a hacerlo.

Más información sobre el evento visitar el sitio web de HACE aquí.