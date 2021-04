Programa de fútbol gratuito busca llegar a 4,000 niños de NYC y otras zonas de NY

NUEVA YORK – No cabe duda de que el fútbol es uno de los deportes favoritos de la comunidad y de los más pequeños, y ahora gracias a un programa aquellos niños interesados podrán jugar y aprender de este deporte de manera gratuita.

Y es que el programa llamado Fútbol Gratis Para Todos, un programa gratuito de fútbol juvenil creado por el New York City Football Club y la asociación Eastern New Youth Soccer Association, busca llegar a 4,000 niños entre las edades de 7-14 de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, de Long Island y de la parte sur de Hudson Valley para que tengan la oportunidad de jugar fútbol de manera gratuita y aprender las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en un entorno seguro y al aire libre.

Así lo anunció el miércoles Fidelis Care, un plan de salud con más de 2.3 millones de miembros en el estado de Nueva York, que se unió para patrocinar el programa.

"Fidelis Care está comprometido con las comunidades que servimos y entendemos lo importante que es que los niños jueguen, aprendan, y crezcan juntos", dijo Pam Hassen, directora de Participación de los Miembros. "Estamos emocionados de trabajar con New York City Football Club en este programa único y creemos que Fútbol Gratis Para Todos es una gran manera de conectarse con las familias locales y fomentar la importancia de la actividad física para los niños en un ambiente seguro".

Este programa tendrá como objetivo nutrir el buen espíritu deportivo, el liderazgo, la creatividad y el amor por el juego. El formato será de fútbol estilo callejero, supervisado por los entrenadores del programa juvenil de NYCFC. Los jugadores que participen tendrán partidos de 3 vs. 3, 4 vs. 4 y 5 vs. 5, orientados a fortalecer la individualidad al mismo tiempo que se fomenta el espíritu de grupo y la resolución de problemas.

"New York City Football Club se enorgullece en unirse a Fidelis Care para crear un nuevo programa de fútbol juvenil que hará que los partidos sean más accesibles y sin costo, promoverá un entorno de juego continuo y les enseñará a los jugadores clases invaluables para la vida", expresó Brian Walsh, director de los Programas Juveniles en NYCFC. "Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá Fútbol Gratis Para Todos en tantos jugadores jóvenes y les permitirá tomar posesión de su juego mientras toman decisiones de liderazgo".

Para participar en el programa se requiere que se registren en línea. El horario y la ubicación de los partidos de Fútbol Gratis Para Todos se anunciará todas las semanas mediante las redes sociales y el sitio web de New York City Football Club.

Para obtener más información y registrarse visite este sitio web.

Los Programas Juveniles de NYCFC trabajan con las autoridades locales y estatales para crear un entorno de juego seguro para todos los jugadores, los entrenadores, los administradores y los padres. Aquí encontrará las pautas de seguridad.