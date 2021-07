Productor de Hollywood al mando de red mundial de prostitución, según fiscales federales en NY

Lo que debes saber Un productor de películas de Hollywood, que una vez ganó un premio de un festival de cine cristiano, utilizó su compañía de producción como fachada para una red mundial de prostitución, dijeron el jueves los fiscales federales de Nueva York.

NUEVA YORK -- Un productor de películas de Hollywood, que una vez ganó un premio de un festival de cine cristiano, utilizó su compañía de producción como fachada para una red mundial de prostitución, dijeron el jueves los fiscales federales de Nueva York.

Un gran jurado acusó formalmente a Dillon Jordan de haber operado la red de prostitución en los Estados Unidos y en asociación con una señora en Gran Bretaña, durante al menos siete años, de 2010 a 2017.

Jordan, cuyos clientes estaban en la Ciudad de Nueva York, entre otros lugares, supuestamente hizo lavado de las ganancias a través de la compañía cinematográfica, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan.

Jordan, ganador del premio por el drama religioso de Kevin Sorbo y Antonio Sabato Jr. "One Nation Under God", en los últimos años realizó varias películas con estrellas prominentes. Sus créditos incluyen la película de Maggie Gyllenhaal de 2018 "The Kindergarten Teacher" y la película de Ethan Hawke de 2019 "The Kid".

Jordan fue arrestado el jueves por la mañana en California por una variedad de cargos que llevan hasta 20 años de prisión.

Su compañia de producción no estuvo disponible de inmediato para comentar.