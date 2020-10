Presidente de universidad de NJ culpa a evento “masivo” por el aumento de casos

NUEVA JERSEY — Un brote de coronavirus en el campus de la Universidad de Monmouth ha obligado a cientos de estudiantes a ponerse en cuarentena, dijeron funcionarios escolares.

La universidad anunció el lunes que más de 100 estudiantes están aislados después de dar positivo, mientras que otros 200 que han sido considerados de "alto riesgo" están en cuarentena como medida de precaución. En total, casi 300 estudiantes dieron positivo por el virus, casi el 5 por ciento del cuerpo estudiantíl.

El presidente de la Universidad de Monmouth dijo el viernes que la escuela aumentaría la capacidad de evaluación (las pruebas son gratuitas para los estudiantes y el personal) después de determinar que una reunión fuera del campus contribuyó al gran aumento de casos positivos. El panel de COVID de la escuela muestra un aumento de varios casos durante la semana pasada, casi todos, según la escuela, del evento.

"Parece que este aumento en los casos entre los estudiantes se relacionó con un evento fuera del campus organizado hace dos semanas. Una abrumadora mayoría de los casos recientes que hemos visto se remontan a este evento aislado de super-esparcidor", Dr. Patrick F Leahy, presidente de la universidad, dijo en una carta el viernes.

Los estudiantes de la escuela admiten el conocimiento de una gran cantidad de fiestas.

"Me han invitado a unas cuantas, pero soy precavida para asegurarme de que todo esté seguro y estemos por debajo del límite", dijo la estudiante Saraanne Maia.

El tablero muestra que un número significativo de estudiantes positivos, y un puñado de miembros del personal, todavía estaban aislados el viernes. Eso no cuenta a los más de 200 estudiantes que están en cuarentena.

"No me sorprende que quieran ir de fiesta. Se vuelve aburrido hacer la tarea todo el tiempo", dijo Samantha Potenza, otra estudiante.

Desde finales de agosto, la universidad ha confirmado 291 casos, 166 de esos estudiantes estaban aislados el viernes.

"Para mí, me estoy tomando las cosas mucho más en serio, pero creo que a algunas personas realmente no les importa", dijo Maia. "He oído hablar de un evento en el que alguien que tenía el virus fue a la fiesta sabiendo y no creo que eso sea responsable".

La Universidad de Monmouth revisará sus números el jueves para decidir si puede volver al aprendizaje en persona. Pero incluso con eso, la mayoría de los cursos aquí permanecen en línea.