Presentan cargos de asesinato por crimen de odio en la muerte brutal de un hombre asiático pisoteado en NYC

NUEVA YORK -- Un hombre de la Ciudad de Nueva York enfrentará cargos de asesinato por crimen de odio por la muerte de un inmigrante chino que fue atacado brutalmente en abril de 2021 mientras recolectaba latas en East Harlem, y murió a causa de sus heridas ocho meses después.

Yao Pan Ma, de 61 años, murió el 31 de diciembre, dijo la policía. El ataque atrajo la atención nacional como parte de un aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos en Nueva York y en todo el país. Jarrod Powell, de 50 años, de la ciudad de Nueva York, fue acusado previamente de intento de asesinato, agresión grave y delitos de odio en el caso.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan dijo el jueves que esos cargos ahora se han actualizado a asesinato en segundo grado como un crimen de odio.

“Como se alega, Jarrod Powell atacó selectivamente al Sr. Ma sin otra razón que su raza”, dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado. "Trágicamente, nuestra oficina actualmente está procesando 33 casos de delitos de odio motivados por prejuicios contra los asiáticos; desafortunadamente, la mayor cantidad que hemos tenido desde que se estableció nuestra Unidad de Delitos de Odio en 2010".

Powell atacó a Ma por detrás, lo tiró al suelo y le pateó repetidamente la cabeza antes de huir de la escena, dicen los fiscales. El video de vigilancia publicado por la policía parece mostrar a un atacante pisoteando la cabeza de Ma.

Un representante de la familia le dijo a The Associated Press que Ma nunca recuperó el conocimiento después del ataque y que su condición siguió deteriorándose con el tiempo. Ma entró y salió de múltiples instalaciones durante los últimos ocho meses y finalmente murió en un centro de atención a largo plazo administrado por The New Jewish Home.

Ma y su esposa emigraron a los Estados Unidos en octubre de 2018 desde China, donde Ma era un chef. Después de llegar aquí, Ma consiguió trabajo como ayudante general de cocina en un restaurante chino, haciendo pasteles y realizando otras tareas de cocina. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, Ma perdió su trabajo cuando el restaurante cerró durante el cierre de la ciudad.

Eso llevó a Ma y su esposa, quien también perdió su trabajo como asistente de atención médica domiciliaria, a recolectar botellas y latas retornables para generar dinero extra para alimentos, dijo el representante.