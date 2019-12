Políticos donan dinero que recibieron de doctor con condena

NUEVA YORK – Varios legisladores y organizaciones políticas donaron las contribuciones monetarias que recibieron de un prominente oftalmólogo, quien enfrenta una condena de casi dos décadas tras las rejas.

En febrero de este año, Salomón Melgen recibió una sentencia de 17 años en cárcel por robarle 73 millones de dólares al Medicare, persuadiendo a pacientes mayores de edad a someterse a pruebas y tratamientos innecesarios para enfermedades que no tenían.

Antes de haber sido hallado culpable, Melgen donó cerca de un millón de dólares a las campañas de varios senadores y congresistas republicanos y demócratas, según la Comisión Federal de Elecciones. Tan pronto los equipos de Telemundo 47 Investiga y el I-Team empezaron a preguntar sobre dichos donativos, algunas asociaciones y políticos comenzaron a depurarse de los fondos del doctor.

El senador demócrata Robert Menéndez, de Nueva Jersey, cuyas aspiraciones políticas fueron solventadas en parte gracias a su amigo Melgen, anunció que su oficina donaría los $19.700 que recibió del doctor.

En noviembre del año pasado, el juicio de corrupción y soborno en contra del senador Menéndez por sus vínculos con el doctor fue anulado después que el jurado no pudo alcanzar un veredicto unánime. Sin embargo, los fondos que recibió de su amigo permanecieron es sus arcas hasta que Telemundo 47 Investiga empezó a hacer preguntas.

El Comité Demócrata de Nueva Jersey indicó que donaron los $20.000 que obtuvieron de Melgen a caridades en el estado.

Por su parte, el senador demócrata Charles Schumer, de Nueva York, donó inmediatamente los $1.000 que recibió de Melgen en 1998 e indicó que “cuando alguien comete un crimen así, no debes de quedarte con los donativos”.

Telemundo 47 Investiga no recibió respuestas de la oficina del congresista republicano de la Florida Mario Díaz-Balart, quien obtuvo $5.000 en donativos, ni de la congresista republicana del mismo estado Ileana Ros-Lehtinen, quien recibió $4.900 dólares del oftalmólogo, según cifras de la Comisión Federal de Elecciones.

Representantes de la organización sin fines de lucro Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), indicaron que no es correcto que políticos se queden con los donativos que obtuvieron de una persona que enfrenta tantos años en la cárcel, especialmente por robarle al público.

“Los candidatos deben de regresar ese dinero o donarlo a caridades”, enfatizó Noah Bookbinder, el director ejecutivo de la asociación que promueve transparencia en el gobierno.