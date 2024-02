Policía: Una parada de vehículo robado en Long Island arroja un alijo de víctimas desconocidas

NUEVA YORK -- Una parada de vehículo sospechoso de robo en Long Island dio lugar a una letanía de cargos contra el hombre de 35 años que conducía, y los investigadores quieren que el público sepa que puede haber víctimas desprevenidas ahí fuera.

Joseph Rubino, de College Point, fue acusado el miércoles de posesión criminal de propiedad robada y otros delitos, incluida la posesión ilegal de identificación personal y un skimmer luego de una parada de vehículo el martes, después de que fue arrestado luego de una parada de tráfico.

La policía de Old Westbury dice que identificaron la minivan que conducía como una denunciada como robada en el condado de Suffolk un mes antes y coordinaron la parada.

Más tarde, mientras procesaban a Rubino y el vehículo, los investigadores alegan que encontraron licencias de conducir del estado de Nueva York a nombres de varias personas, un dispositivo de robo de tarjetas de crédito y tarjetas de débito a varios nombres.

La policía cree que Rubino utilizó un sitio web y criptomonedas para comprar ilegalmente información personal de víctimas desprevenidas, apuntando a aquellos con puntajes crediticios altos que viven en áreas prósperas. Supuestamente, utilizó la información para obtener licencias de conducir y luego abrir nuevas líneas de crédito a nombre de las víctimas. Compró teléfonos celulares con esas líneas de crédito, alega la policía, y los revendió a través de una aplicación en línea, dicen las autoridades.

Los investigadores dicen que es posible que las víctimas aún no sepan que han sido victimizadas. El Departamento de Policía de Old Westbury está trabajando con otras agencias policiales para identificar a posibles víctimas. No proporcionaron una estimación total.

La policía dice que el proceso de registro también arrojó una "cantidad de sustancias" que dieron positivo en las pruebas de campo como fentanilo y metanfetamina. Rubino enfrenta múltiples cargos de posesión criminal de una sustancia controlada, además de los otros cargos.

La información sobre un posible abogado para él no estuvo disponible de inmediato. Se espera que Rubino sea procesado el jueves.