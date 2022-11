Policía: Hombre cae en la autopista Van Wyck y es atropellado mortalmente por un automóvil

NUEVA YORK -- Un trabajador de la construcción cayó a través de un puente hacia la autopista Van Wyck, donde fue atropellado por un automóvil el martes, dicen las autoridades. Más tarde murió a causa de sus heridas, según la policía.

El trabajador de 34 años fue llevado inicialmente a un hospital en estado crítico después del accidente de las 10:20 a.m. por el puente de la Avenida Roosevelt. La policía dice que se cayó a través del tramo hacia la carretera y fue golpeado por el tráfico que se aproximaba.

No estaba claro qué tan lejos cayó. El conductor que lo atropelló permaneció en el lugar.

Las cámaras de tráfico mostraron una fuerte respuesta de emergencia en el área más temprano ese día. El tráfico se vio afectado.

La investigación está en curso.

The Roosevelt Avenue Bridge opened in 1927 and runs over the Flushing River.