Policía: revelan la identidad de las dos mujeres baleadas mortalmente cerca de una bebé en Nueva York

NUEVA YORK - Las autoridades identificaron a las mujeres encontradas asesinadas a tiros en la parte de atrás de su hogar en el condado de Rockland esta semana.

Se trata de Kathleen Castor, de 27 años, y su madre, Wanda, de 63 años. La policía está tratando el caso como un doble homicidio.

Las identificaciones llegaron el miércoles, un día después de que sus cuerpos fueron encontrados en una casa de Valley Cottage en Lake Road. La hija pequeña de Kathleen Castor fue encontrada con vida a pocos metros de distancia del incidente y actualmente se encuentra bajo la custodia de los servicios de protección infantil.

Un vecino le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que escuchó dos disparos, pero pensó que eran fuegos artificiales o un auto.

Más tarde se encontró un automóvil asociado con la dirección de Lake Road en otra parte del condado, pero la Policía no dijo dónde o si habían recuperado armas.

La Policía de Clarkstown estaba hablando con una persona de interés el martes, pero no dio a conocer ninguna información sobre el hombre aparte de decir que estaba cooperando. Su conexión con las víctimas no estaba clara. No se han hecho arrestos.

"Es un día muy triste y trágico en el condado de Rockland", dijo el fiscal de distrito del condado, Tom Walsh, poco después de los horribles descubrimientos.

La Policía dice que su investigación está activa y en curso. Cualquier persona con información debe llamar a la Oficina de Detectives de Clarkstown al (845) 639-5800.