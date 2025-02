Policía de Nueva York se disculpa por acusar falsamente a joven de tiroteo

NUEVA YORK - La policía de la ciudad de Nueva York se disculpó por haber acusado erróneamente a un adolescente de un tiroteo en un desfile en Brooklyn, y luego por no retractarse de la falsa acusación durante casi cinco meses, a pesar de saber que era incorrecta.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación el domingo, el NYPD indicó que una imagen que circuló en redes sociales de Camden Lee, un residente de Brooklyn de 15 años, “indicaba erróneamente que era buscado por el tiroteo mortal” en el Desfile del Día de la Independencia de las Indias Occidentales en septiembre.

“El Departamento de Policía debería haber corregido inmediatamente esta declaración incorrecta”, agregó la nueva portavoz principal del departamento, Delaney Kempner. “Pedimos disculpas por el error y continuaremos buscando justicia para las víctimas de este tiroteo”.

La disculpa siguió a un informe de The Associated Press sobre la negativa del departamento a retractarse de la acusación, lo que provocó amenazas de muerte contra el adolescente y preguntas sobre las normas del departamento para corregir la desinformación.

Incluso después de que la policía eliminara discretamente sus acusaciones en línea y admitiera en privado que Lee no era un sospechoso en el asesinato, se negó a retractarse de la acusación, ignorando las súplicas desesperadas de la familia.

En su declaración actualizada, el departamento de policía dice que Lee era una “persona de interés” en el tiroteo, que sigue sin resolverse, ya que estuvo “en la escena antes, durante y después del incidente”.

No detallaron por qué Lee fue identificado entre miles de otras personas que estaban en el lugar o por qué el error no se corrigió antes.

“Incluso en su disculpa, lo están pintando con un pincel de culpabilidad para cubrir su error”, informó Wylie Stecklow, un abogado de la familia de Lee. “Están minimizando lo que hicieron y se niegan a asumir que lo pusieron en peligro”.

La madre de Lee, Chee Chee Brock, describió la declaración como una “disculpa superficial” y cuestionó por qué no se había emitido antes.

Declaró que la familia no había escuchado directamente de nadie en el departamento de policía sobre el error.

“Esto podría haberse hecho en septiembre después de que tuviéramos la reunión”, indicó Brock. “No entienden el daño que causó”.

La disculpa llega mientras la nueva comisionada de policía, Jessica Tisch, ha prometido restaurar la confianza en un departamento sacudido por el tumulto y la rotación.

El mes pasado, el departamento acordó reformar sus prácticas en redes sociales después de que un monitor independiente destacara publicaciones poco profesionales de algunos ejecutivos y otras representaciones erróneas en línea.

Lee, un estudiante de segundo año de secundaria, señaló que había asistido a la celebración del Día del Trabajo después de dejar la práctica de fútbol con un compañero de equipo.

Minutos después de su llegada, se desató un tiroteo a lo largo de la ruta, matando a Denzel Chan de 25 años e hiriendo a cuatro más, incluido el compañero de equipo de Lee.

Casi tres semanas después del tiroteo, la policía compartió una fotografía de Lee en X e Instagram acusándolo de homicidio. Difundieron ampliamente la imagen a los medios de comunicación, que continuaron repitiendo la falsa acusación mucho después de que la policía hubiera reconocido en privado que era falsa.

Según un abogado de la familia, Lee se reunió con detectives días después de las publicaciones iniciales en redes sociales y le dijeron que no era un sospechoso en el asesinato, pero que lo buscaban para interrogarlo sobre lo que había presenciado.

En los cinco meses desde la acusación inicial, Lee ha recibido numerosas amenazas de muerte que han empujado a su familia a esconderse, obligándolo a dejar la ciudad y perder clases por varias semanas.

“Me lleva a un lugar oscuro”, dijo Lee a la AP. “Ya no me siento como yo mismo. No tengo la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Todos están tan fijos en esta única imagen de mí: asesino”.