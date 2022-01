La Policía de Nueva York de luto: lo que sabemos sobre el oficial fallecido Jason Rivera

Un oficial de policía de 22 años murió después de recibir un disparo durante una llamada de violencia doméstica en Harlem el viernes por la noche, y los líderes de la policía de Nueva York dijeron emocionados que toda la ciudad ahora debería estar de luto por su pérdida.

El oficial Jason Rivera fue identificado como el oficial asesinado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El comisionado de policía Keechant Sewell lo describió como un "hijo, esposo, oficial y amigo" cuando se dirigió a los miembros de la policía de Nueva York en el Hospital Harlem.

Rivera fue asignado a la comisaría 32, con sede en la misma cuadra que el tiroteo, que tuvo lugar en 119 W. 135th Street, a menos de un cuarto de milla de distancia.

El cuerpo de Rivera fue transportado desde el hospital el viernes por la noche a la oficina del médico forense, con una larga fila de vehículos policiales escoltados por completo. Los compañeros oficiales se alinearon en las calles para despedirse.

El Fondo de Beneficios para Viudas y Niños de la Policía y los Bomberos de Nueva York, también conocido como "Answer the Call", dijo que le proporcionaría a su viuda $25,000 de inmediato y recaudaría fondos para seguir brindándole ese estipendio anual de por vida.

Mientras estaba en la Academia de Policía, Rivera escribió una carta seria a su oficial al mando sobre por qué se convirtió en policía. La cadena hermana de NBC New York obtuvo una copia de esa carta.

La puedes leer a continuación:

Cuando apliqué para convertirme en oficial de policía, supe que esta era la carrera para mí. Sería la primera persona de mi familia en convertirse en oficial de policía. Viniendo de una familia inmigrante, seré el primero en decir que soy miembro de la policía de Nueva York, la fuerza policial más grande del mundo. Al crecer en la ciudad de Nueva York, me di cuenta de que mi papel como oficial de policía sería impactante en esta caótica ciudad de aproximadamente 10 millones de personas. Sé que algo tan pequeño es ayudar a un turista con las direcciones, o ayudar a una pareja a resolver un problema pondrá una sonrisa en la cara de alguien.

Al crecer en Inwood, Manhattan, la relación de la comunidad entre la policía y la comunidad no era muy buena. Recuerdo un día cuando fui testigo de cómo paraban y cacheaban a mi hermano. Me pregunto por qué nos paran si estamos en un taxi. Era demasiado joven para saber que durante ese tiempo, la policía de Nueva York se detenía y revisando a las personas a un ritmo mayor. Mi perspectiva sobre la policía y la forma en que lo hacían realmente me molestó. A medida que pasaba el tiempo, vi que la policía de Nueva York se esforzaba mucho por cambiar la relación entre la policía y la comunidad. Ahí fue cuando me di cuenta que quería ser parte de los hombres de azul; mejorar la relación entre la comunidad y la policía.