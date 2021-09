Policía: buscan mujer de Long Island tras desaparecer mientras viajaba en Wyoming

NUEVA YORK - Una mujer de 22 años de Long Island desapareció mientras viajaba por Wyoming, según los investigadores del caso.

La Policía del condado de Suffolk señala que Gabrielle Petito de Blue Point viajaba en un Ford Transit 2012 blanco con su novio cuando dejó de comunicarse con sus amigos y familiares la semana pasada. La familia de Petito denunció su desaparición el 11 de septiembre, pero no han sabido nada de ella desde la última semana de agosto, según la policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La familia de Petito creía que la joven se encontraba en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming cuando los contactó por última vez.

La camioneta en la que viajaba ha sido recuperada, pero la Policía no ha proporcionado más detalles.

Petito publicó fotos por última vez en su perfil de Instagram el 25 de agosto y varios usuarios de las redes sociales han comentado en sus fotos, orando por su regreso a salvo. Los comentarios sobre el perfil de su novio se han vuelto acusatorios, pero la Policía no lo ha identificado a él ni a nadie más como una persona de interés.

La pareja parecía haber comenzado recientemente un canal en YouTube donde documentarían su "vida en la furgoneta", un estilo de vida y un género populares en la plataforma de videos. Su primer video fue publicado el 19 de agosto y presentaba imágenes de 8 minutos de sus viajes en su camioneta blanca.

Petito, de 22 años, de Blue Point, es descrita como una mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice "let it be".

Los detectives de Suffolk están pidiendo a cualquier persona con información sobre la desaparición de Petito que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.