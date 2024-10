Pitbull y Silvestre Dangond participarán en el remix del himno de los Mets “OMG” de José Iglesias

Los cantantes Pitbull y Silvestre Dangond participarán en el remix de la canción "OMG" del segunda base de los Mets de Nueva York, José Iglesias.

La canción se ha convertido en un himno para los Mets durante la temporada 2024, con Iglesias interpretando la canción en el Citi Field y los fanáticos sosteniendo carteles con la palabra "OMG" durante los juegos.

"OMG" REMIX WITH PITBULL AND SILVESTRE DANGOND 🚨



Dropping next Friday! pic.twitter.com/3WCD0Ofnyp