Patinaje sobre ruedas llegará al Rockefeller Center por primera vez desde 1940

El 15 de abril, la pista del Rockefeller Center se transformará en el clásico Flipper's Roller Boogie Palace, el legendario centro cultural de Los Ángeles de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.

Habrá programación semanal y de temporada como actuaciones de música en vivo, programación familiar y para niños, eventos en asociación con el Rockefeller Center, una nueva tienda minorista en Channel Gardens y más.

NUEVA YORK -- Si está tratando de obtener un último patinaje sobre hielo en la icónica pista del Rockefeller Center, será mejor que lo haga, ¡ya!

El domingo 20 de marzo será el último día para patinar sobre hielo en la famosa pista del centro de Manhattan hasta que vuelva a abrir en noviembre. Pero este año, tenemos algo para mantenernos activos durante los meses de primavera y verano.

Por primera vez desde una corta temporada en 1940, la pista del Rockefeller Center contará con patinaje sobre ruedas de abril a octubre. El 15 de abril, la pista del Rockefeller Center se transformará en el clásico Flipper's Roller Boogie Palace, el legendario centro cultural de Los Ángeles de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.

Flipper está siendo revivido por la hija del fundador Ian "Flipper" Ross, Liberty Ross, y operará hasta octubre, con programación semanal y de temporada como actuaciones de música en vivo, programación familiar y para niños, eventos en asociación con el Rockefeller Center, una nueva tienda minorista en Channel Gardens y más.

Los precios de admisión comienzan en $20 para adultos y $12 para niños menores de 15 años, sin incluir el alquiler de patines. Los boletos están disponibles para su compra a partir del martes aquí.

El horario será de 10 a. m. a 10 p.m. el lunes, martes y miércoles, y de 10 a.m. a 12 p.m. horas jueves y viernes. El horario de fin de semana es de 8 a.m. a 12 a.m. los sábados y de 8 a.m. a 10 p.m. los domingos.