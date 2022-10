Patineta explota en plena calle de Brooklyn, dejando una mujer herida

NUEVA YORK - Las autoridades de Nueva York investigan la explosión de una patineta eléctrica, en un violento estallido que dejó herida a una mujer en Prospect Heights.

El hecho ocurrió a eso de las 2:13 p.m. del domingo frente al 566 de Vanderbilt Ave y Dean Street, según el FDNY.

Unidades del cuerpo de bomberos respondieron al incidente, el cual dejó conmocionado al sector de Brooklyn.

La mujer, que no fue identificada de inmediato, fue llevada al hospital New York Presbyterian/NY Cornell tras sufrir quemaduras. No se actualizó sobre su estado este lunes.

La explosión sigue bajo investigación.