De hijo de inmigrantes a Su Santidad: NYC recuerda al papa Francisco

NUEVA YORK -- Mientras los católicos romanos de todo el mundo lloran la muerte del papa Francisco, el área triestatal rinde homenaje a Su Santidad.

El papa Francisco, el primer pontífice nacido en América Latina, murió este lunes a los 88 años.

Nacido en Argentina, recientemente el Pontífice estuvo hospitalizado 38 días, luego de ingresas al hospital Gemelli el 14 de febrero de 2025, por un caso severo de neumonía en ambos pulmones que en ese lapso puso en riesgo su vida en dos ocasiones. Esta fue la hospitalización más larga de sus 12 años de papado. Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y le extirparon parte de un pulmón en su juventud.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El papa alcanzó a participar en la misa de Pascua del domingo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

EL PAPA FRANCISCO VISITA NYC EN 2015

Durante su papado, Francisco tuvo una gira por Estados Unidos. Cuando el papa Francisco hizo paradas en Washington, D.C., Nueva York y Filadelfia, se reunió con desamparados, compartió con los seminaristas que "Dios llora" por las víctimas de abuso sexual, se reunió con prisioneros y habló desde un atril utilizado por el presidente Abraham Lincoln en el Salón de la Independencia. La agenda de cinco días del papa fue ininterrumpida con los fieles viniendo de todos los rincones del país para ver a Su Santidad.

Los fieles se alinearon en las calles con teléfonos y publicaron en las redes sociales sobre avistamientos de arcoíris en Nueva York y Filadelfia.

En un gesto conmovedor, el pontífice bendijo la Zona Cero, rezó sobre los espejos de agua, se reunió con las familias de las víctimas de los ataques terroristas de 2001 en el World Trade Center y dejó una rosa blanca en el memorial del 11 de septiembre.

Durante su visita a la Gran Manzana, Francisco también se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló sobre salvar el medio ambiente y acabar con las armas nucleares.

“Cualquier daño hecho al medio ambiente, por lo tanto, es daño hecho a la humanidad”, dijo.

Francisco fue recibido con vítores y cánticos cuando llegó al aeropuerto JFK de la Ciudad de Nueva York. Miles esperaron durante horas en septiembre de 2015 para tener la oportunidad de ver al papa Francisco en el Parque Central de la Gran Manzana. Muchos esperaban acercarse al pontífice, pero para algunos, estar en la misma área que el líder de la Iglesia Católica también fue un gran honor.

Las multitudes también se alinearon en la Quinta Avenida mientras Francis se dirigía a un servicio en la Catedral de San Patricio.

Francisco también visitó una escuela de East Harlem y ofreció una bendición especial a los refugiados e inmigrantes, incluidas las personas indocumentadas que viven en la ciudad.

Además, una de sus paradas durante su visita a la Gran Manzana fue el afamado Madison Square Garden, donde Francisco dirigió una misa ante miles de asistentes, instando a su audiencia a vivir su fe rechazando el ensimismamiento y recordando a los olvidados y necesitados.

“Dios está en la ciudad”, dijo en su homilía, pronunciada en español. La vida no es fácil en nuestras ciudades, dijo Francis. Aún así, "son recordatorios de las riquezas ocultas presentes en nuestro mundo: en la diversidad de sus culturas, tradiciones y experiencias históricas, en la variedad de sus idiomas, costumbres y cocinas. Las grandes ciudades reúnen todas las diferentes formas en que los seres humanos hemos descubierto para expresar el significado de la vida, dondequiera que estemos", informó nuestra cadena hermana NBC News en ese momento.

El papa Francisco, quien durante mucho tiempo ha arrojado luz sobre las dificultades de los inmigrantes y los pobres, dijo que también era fácil en las ciudades dejar pasar desapercibidas a las personas marginadas.

“En las grandes ciudades, bajo el rugido del tráfico, bajo el rápido ritmo de cambio, muchas caras pasan de ser percibidas porque no tienen derecho a estar allí, no tienen derecho a ser parte de la ciudad”, dijo el papa.

“Son los extranjeros, sus hijos que se quedan sin escuela, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos olvidados. Estas personas se paran al borde de nuestras avenidas y nuestras calles en un anonimato ensordecedor. Se vuelven parte de un paisaje urbano que es cada vez más dado por sentado a nuestros ojos, y especialmente en nuestros corazones".

Pero hay esperanza para ellos y para todos, dijo Su Santidad.

Imploró a la gente de la ciudad que "salgan y demuestren que Dios está en medio de ustedes".

Este y otros hechos que lo hicieron diferente.

PROBLEMAS DE SALUD

Esta no fue la primera vez que Su Santidad fue tratado por una infección pulmonar.

En 2023, el papa Francisco estuvo hospitalizado durante varios días para recibir tratamiento por una infección pulmonar después de experimentar dificultades para respirar en los días previos a su hospitalización.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo en ese momento que el papa Francisco, que entonces tenía 86 años, no tenía COVID-19, pero necesitaba varios días de terapia. También dijo que el papa Francisco había sufrido algunos problemas respiratorios en los últimos días y acudió al hospital Gemelli para hacerse pruebas.

"Las pruebas mostraron una infección respiratoria (excluida la infección por COVID-19) que requerirá algunos días de tratamiento médico", decía en ese momento el comunicado de Bruni.

El Vaticano dijo que permanecería en el Hospital Universitario Gemelli, donde fue operado en 2021.

El Papa Francisco ha utiliza una silla de ruedas desde hace bastante tiempo debido a una distensión de ligamentos en la rodilla derecha y una pequeña fractura en la rodilla. Dijo que la lesión se estaba curando y que últimamente caminaba más con un bastón.

Francis también dijo que se resistió a someterse a una cirugía por problemas de rodilla porque no respondió bien a la anestesia general durante la cirugía intestinal de 2021.

Poco después de la cirugía dijo que se había recuperado por completo y podía comer normalmente. Pero en una entrevista posterior con The Associated Press, Francis dijo que su diverticulosis, o bultos en la pared intestinal, había “regresado”.

Además, cuando era adolescente, Francis perdió un pulmón a causa de una infección.

Durante su crisis de salud más reciente, el pontífice de 88 años luchó contra una infección pulmonar compleja y otras complicaciones en febrero de 2025.

El papa Francisco, que tenía doble neumonía y las primeras etapas de insuficiencia renal, estaba despierto y de buen humor el lunes. No sintió dolor y no está recibiendo nutrición artificial, dijo el Vaticano.

"La noche transcurrió bien, el papa durmió y está descansando", afirmó. Se esperaba un parte médico más tarde ese día.

ANTES DE SER CONOCIDO COMO EL PAPA FRANCISCO, ERA JORGE BERGOGLIO, HIJO DE INMIGRANTES

El antiguo arzobispo de Buenos Aires era hijo de inmigrantes italianos de clase media y es conocido como un hombre humilde que se negó a sí mismo los lujos de los que disfrutaron los anteriores cardenales de Buenos Aires. Pero en aquel entonces era conocido simplemente como Jorge Bergoglio.

A menudo iba en autobús al trabajo, cocinaba sus propias comidas y visitaba regularmente los barrios marginales que rodean la capital de Argentina. Consideraba que la actividad social, más que las batallas doctrinales, es la tarea esencial de la iglesia.

En una vida de enseñanza y liderazgo de sacerdotes en América Latina, que tiene la mayor proporción de católicos del mundo, Jorge Bergoglio, como se conocía a Su Santidad antes de ser nombrado papa, también ha mostrado una aguda sensibilidad política, así como el tipo de humildad modesta que sus compañeros cardenales valoran mucho, según su biógrafo oficial, Sergio Rubin.

Bergoglio, que originalmente estudiaba para ser técnico químico, fue llamado a la iglesia y se dedicó a la academia antes de ser ordenado sacerdote en 1969.

Al elegir llamarse Francisco, el nuevo papa se estaba asociando con el muy querido santo italiano de Asís asociado con la paz, la pobreza y la sencillez. San Francisco nació en una familia adinerada pero luego renunció a su riqueza y fundó la orden de frailes franciscanos; vagaba por el campo predicando al pueblo en un lenguaje muy sencillo.

Era tan famoso por su santidad que fue canonizado apenas dos años después de su muerte en 1226.

San Francisco Javier es otro homónimo importante. Francisco Javier, uno de los fundadores de la orden jesuita en el siglo XVI, fue un misionero legendario que difundió la fe hasta India y Japón, dando a la elección del nombre del pontífice posiblemente una mayor resonancia simbólica en una época en la que la iglesia está luchando por mantener su número.

En un giro interesante, los jesuitas fueron expulsados ​​de toda América a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, hace 10 años, un jesuita latinoamericano fue elegido jefe de la Iglesia católica de 1,200 millones de miembros.

El legado de Bergoglio como cardenal incluye sus esfuerzos por reparar la reputación de una iglesia que perdió muchos seguidores al no desafiar abiertamente la dictadura asesina de Argentina de 1976-83. Su propio historial como líder de la orden de los jesuitas en Argentina en ese momento también se ha visto empañado.

Muchos argentinos siguen enojados por el fracaso reconocido de la Iglesia a la hora de confrontar abiertamente a un régimen que estaba secuestrando y matando a miles de personas mientras buscaba eliminar los "elementos subversivos" de la sociedad. Es una de las razones por las que más de dos tercios de los argentinos se describen a sí mismos como católicos, pero menos del 10 por ciento asiste regularmente a misa.

Bajo el liderazgo de Bergoglio, los obispos argentinos emitieron una disculpa colectiva en octubre de 2012 por las fallas de la iglesia en proteger a su rebaño. Pero la declaración culpó de la violencia de la época en aproximadamente igual medida tanto a la junta como a sus enemigos.

El propio papel de Bergoglio en la llamada Guerra Sucia ha sido objeto de controversia.

Al menos dos procesos judiciales involucraron directamente a Bergoglio. Uno examinó la tortura de dos de sus sacerdotes jesuitas que fueron secuestrados en 1976 de los barrios marginales donde defendían la teología de la liberación. Uno acusó a Bergoglio de entregarlo efectivamente a la junta.

Ambos hombres fueron liberados después de que Bergoglio tomara medidas extraordinarias detrás de escena para salvarlos, incluida persuadir al sacerdote de la familia del dictador Jorge Videla para que se reportara enfermo para que el propio Bergoglio pudiera decir misa en la casa del líder de la junta, donde en privado pidió clemencia. Su intervención probablemente les salvó la vida, pero Bergoglio nunca compartió los detalles hasta que Rubin lo entrevistó para una biografía de 2010.

Rubin dijo que no desafiar a los dictadores era simplemente pragmático en un momento en el que tanta gente estaba siendo asesinada, y atribuyó la renuencia posterior de Bergoglio a compartir su versión de los hechos como un reflejo de su humildad.

Bergoglio también fue acusado de darle la espalda a una familia que perdió a cinco familiares a causa del terrorismo de estado, incluida una joven que estaba embarazada de cinco meses antes de ser secuestrada y finalmente asesinada en 1977. El hijo de la mujer, que sobrevivió, fue entregado a una familia "importante".

A pesar de que la evidencia escrita indicaba que sabía que el niño había sido entregado, Bergoglio testificó en 2010 que no supo de ningún bebé robado hasta mucho después de que terminó la dictadura.

Amigos de la infancia hablan de su juventud junto al argentino.

EL PAPA FRANCISCO ES ELEGIDO, MARCANDO VALORES MÁS PROGRESISTAS

Antes de convertirse en líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco nació en Argentina como Jorge Bergoglio y finalmente se convirtió en el primer pontífice de América y el primero fuera de Europa en más de un milenio. Eligió el nombre de Francisco, asociándose con el humilde predicador italiano del siglo XIII que vivió una vida de pobreza.

El día que fue elegido pontífice, el 13 de marzo de 2013, Francisco, luciendo atónito, saludó tímidamente a la multitud de más de 100.000 personas que llenaban la Plaza de San Pedro empapada por la lluvia para el anuncio, maravillándose de que los cardenales tuvieran que mirar "hasta el fin de la tierra" para encontrar un obispo de Roma.

Cuando eligieron al entonces Papa de 76 años, los cardenales claramente decidieron que no necesitaban un Papa joven y vigoroso que reinaría durante décadas, sino más bien un pastor experimentado, popular y humilde que atraería seguidores a la fe y ayudaría a reconstruir una iglesia manchada por el escándalo.

Los cardenales electores superaron profundas divisiones sobre el futuro de la Iglesia para seleccionar al pontífice número 266 en un cónclave notablemente rápido de cinco votaciones.

Francisco pidió oraciones por él y por el Papa retirado Benedicto XVI, cuya sorprendente renuncia allanó el camino para el cónclave que llevó al primer jesuita al papado.

En todo el planeta, los latinoamericanos estallaron en lágrimas y júbilo ante la noticia de que la región, que cuenta con el 40 por ciento de los católicos del mundo, finalmente tenía un Papa al que llamar propio.

"Es un gran regalo para toda América Latina. Esperamos 20 siglos. Valió la pena la espera", dijo en ese momento José Antonio Cruz, un fraile franciscano de la iglesia de San Francisco de Asís en el distrito colonial del Viejo San Juan en Puerto Rico.

Según se informó, Bergoglio había terminado segundo en el cónclave de 2005 que produjo a Benedicto, quien se convirtió en el primer Papa en dimitir en 600 años. La velocidad con la que fue elegido papa esta vez indica que, a pesar de que tenía 76 años y se había ralentizado por los efectos de la extirpación de un pulmón cuando era adolescente, todavía tenía la confianza de los cardenales para hacer el trabajo.

Decenas de miles de personas que desafiaron la fría lluvia para observar la chimenea en lo alto de la Capilla Sixtina saltaron de alegría cuando salió humo blanco, muchos gritando "¡Habemus Papam!" o "¡Tenemos un Papa!" — como las campanas de la Basílica de San Pedro. Elegido en la quinta votación, Francisco fue elegido en uno de los cónclaves más rápidos en años.

Un ganador debe recibir 77 votos, o dos tercios de los 115, para ser nombrado Papa.

A modo de comparación, Benedicto fue elegido en la cuarta votación en 2005, pero era el claro favorito al momento de la votación. El papa Juan Pablo II fue elegido en la octava votación en 1978 y se convirtió en el primer Papa no italiano en 455 años.

Durante su papado, Francisco fue conocido por sus actitudes más progresistas. Se pronunció contra el capitalismo, promovió la sostenibilidad ambiental y adoptó una actitud más abierta hacia los homosexuales en la Iglesia católica (aunque esto no resultó en una reforma oficial, no pasó por alto).

Francisco emitió una innovadora ley eclesiástica en mayo de 2019 que exige que todos los sacerdotes y monjas católicos denuncien a las autoridades eclesiásticas los abusos sexuales del clero y los encubrimientos que involucren a sus superiores. Dijo en junio que cada obispo debe asumir la responsabilidad de la “catástrofe” de la crisis de abuso sexual.

También acusó a sus compañeros funcionarios de la iglesia de hipocresía por olvidar que Jesucristo bañó a los leprosos y comió con prostitutas y expresó “vergüenza” para él y la Iglesia Católica Romana por la escala del abuso sexual infantil dentro de la iglesia y reconoció fallas al poner las necesidades de las víctimas en primer lugar.

"Me gustaría expresar a las víctimas mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron", dijo Francisco. “También es mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, la incapacidad de la Iglesia durante demasiado tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones”.

El Papa Francisco también nombró a la primera mujer para encabezar una oficina importante del Vaticano, nombrando a una monja italiana, la hermana Simona Brambilla, para convertirse en prefecta del departamento responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica.

El nombramiento marcó un paso importante en el objetivo de Francisco de dar a las mujeres más roles de liderazgo en el gobierno de la Iglesia. Si bien se han nombrado mujeres para ocupar los segundos puestos en algunas oficinas del Vaticano, nunca antes una mujer había sido nombrada prefecta de un dicasterio o congregación de la Curia de la Santa Sede, el órgano central de gobierno de la Iglesia Católica.

Teniendo en cuenta sus antecedentes, el Papa Francisco también fue muy crítico con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en una carta a los obispos estadounidenses y suplicó a los católicos que no cedan ante “narrativas que discriminan”.

Francisco dijo que los planes de Donald Trump de imponer deportaciones masivas de inmigrantes serían una “vergüenza”, al opinar sobre las promesas del presidente entrante de Estados Unidos casi una década después de llamarlo “no cristiano” por querer construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Francisco hizo los comentarios durante una aparición en un programa de entrevistas y luego siguió con un telegrama oficial de felicitaciones a Trump el día de su toma de posesión. Francisco dijo que rezaba para que Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales de ser una “tierra de oportunidades y bienvenida para todos”.

"Tengo la esperanza de que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión", escribió en el telegrama.

Al primer papa latinoamericano de la historia también se le preguntó sobre las promesas de deportaciones de la administración Trump durante una aparición en un popular programa de entrevistas italiano, Che Tempo Che Fa.

"Si es cierto, esto será una vergüenza, porque hace que los pobres que no tienen nada paguen la factura" del problema, dijo Francisco. “¡Esto no servirá! Esta no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”.

Si bien Francisco marcó el comienzo de opiniones más progresistas, su época como jefe de la Iglesia católica no estuvo libre de controversias. Si bien tenía una actitud más abierta hacia la comunidad LGBTQ+ dentro de la Iglesia, el Papa Francisco se disculpó después de que se le citara utilizando un término vulgar y despectivo sobre los hombres homosexuales para reafirmar la prohibición de la Iglesia Católica sobre los sacerdotes homosexuales.

El alboroto que siguió subrayó cómo la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad a menudo choca con la realidad no reconocida de que hay muchos hombres homosexuales en el sacerdocio y muchos católicos LGBTQ+ que quieren ser plenamente parte de la vida y los sacramentos de la Iglesia.