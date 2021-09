Padre de Staten Island presuntamente espió a su niñera con una cámara escondida en el detector de humo del dormitorio

NUEVA YORK - Una niñera de 25 años dice que sus momentos más privados fueron capturados en secreto por el padre de una familia de Staten Island con la que vivía.

Kelly Andrade vino de Colombia a los Estados Unidos para trabajar para Michael Esposito y su familia en su casa. Dos semanas después de su llegada, Andrade dijo que vio una cámara escondida en un detector de humo sobre su cama, capturando cientos de imágenes de ella.

"Noté en un archivo en particular que me veo desnuda … también me mostró vistiéndome, cuando salí del baño", dijo. "Me sentí abusada, humillada. No sé para qué lo usó, quién más lo ha visto".

Andrade dijo que Esposito regresó a la casa poco después de que ella encontró la cámara y la tarjeta de memoria, y es posible que la haya visto hacer el descubrimiento. Ella dijo que golpeó repetidamente la puerta para entrar poco después.

Asustada por su vida, Andrade dijo que saltó desde un enrollador del primer piso, llevándose la cámara y la tarjeta SD con ella.

"Está en un país que le es ajeno, no tiene familia (o) amigos, está completamente sola, apenas habla el idioma. Estaba absolutamente aterrorizada", dijo su abogado, Zachary Holzberg.

Presentó una demanda civil contra la familia Esposito a principios de septiembre por daños no especificados y un ambiente de trabajo hostil. El mismo día que Andrade salió de la casa, denunció las grabaciones a la policía.

Esposito fue arrestado y acusado de un delito grave de vigilancia ilegal, pero fue puesto en libertad bajo palabra. Su abogado en ese momento le dijo al Staten Island Advance que "todas las cámaras … estaban instaladas en su propia casa por motivos de seguridad.

Este no era el tipo de situación en la que es su casa o su habitación o su dormitorio o en un vestidor ", dijo Joseph Sorrentino al periódico." Esta es la casa del acusado donde vive con su familia, y hay varias cámaras de seguridad".

Pero Andrade dijo que era su habitación, con solo sus pertenencias allí, como parte del contrato de su estadía.

"No hay razón para colocar la cámara sobre la cama de la niñera … no hay mucho más visible en la toma de la cámara", dijo Holzberg.

Andrade dijo que todavía tiene pesadillas y batallas de depresión por las consecuencias que básicamente la han dejado sin hogar en un país donde no tiene familia. Dijo que había estado perdiendo peso como resultado de no comer y tenía pensamientos de suicidio.

Ni Esposito ni su abogado respondieron a la solicitud de comentarios.

Andrade también presentó una demanda contra la agencia que la conectó con la familia.