Opositores del partido de Murphy podrían quedar fuera de las primarias tras dictamen de dos jueces

NUEVA JERSEY - El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, podría dirigirse a las primarias demócratas de 2021 sin ningún opositor de su partido luego de que dos jueces dictaminaron el martes que las peticiones de sus oponentes para estar en la boleta no eran válidas.

Según la Oficina de Derecho Administrativo del Estado, las casi 2,000 firmas de peticiones presentadas por la demócrata Lisa McCormick fueron realizadas por su campaña a través de un programa de computadora, y los nombres de las personas se insertaron sin su conocimiento.

Al menos dos de las firmas presentadas provenían de votantes que habían muerto antes de las firmas fechadas, dijo el juez.

"He estado buscando algún otro demócrata progresista para asumir este desafío durante mucho tiempo, pero presenté peticiones porque no pude encontrar a nadie dispuesto a asumir la tarea. Desafortunadamente, mi nombre no estará en la boleta, pero eso no me distraerá de hablar", dijo McCormick en su sitio web el martes.

McCormick instó a sus seguidores en Twitter a escribir su nombre en la boleta. Puede apelar la decisión del juez, pero no está claro si lo hará.

En otro caso, otro juez dictaminó el martes que 305 firmas de las casi 1,300 presentadas por el retador demócrata Roger Bacon también son inválidas. Eso hizo que Bacon no alcanzara las 1,000 firmas necesarias para que su nombre se incluyera en la boleta electoral en junio.

Las firmas que se consideraron inválidas provenían de una persona que no estaba registrada para votar, estaban afiliadas al partido republicano, tenían direcciones inválidas que no coincidían con el registro de votantes o tenían otros errores, escribió la jueza JoAnn Candido en su fallo.

No está claro si Bacon apelará, pero dijo que planea postularse como Independiente en la boleta electoral de noviembre, según NorthJersey.com.

Si ni Bacon ni McCormick consiguen sus nombres en la boleta, Murphy sería el primer gobernador en funciones desde 1997 en no ser desafiado por su propio partido, informó el medio por primera vez.