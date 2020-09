Ola de crimen continúa: tiroteos aumentaron un 166% en agosto en comparación con 2019

Lo que debes saber La ola de violencia en la Gran Manzana continúa, ya que la ciudad de Nueva York experimentó un aumento en el crimen general el mes pasado en comparación con el mismo período en 2019, según las últimas estadísticas de la policía de Nueva York.

Para el mes de agosto de 2020, hubo un aumento del 166% en el número de disparos en la ciudad en comparación con el mismo período del año pasado (242 contra 91), ya que el número de tiroteos aumentó en todos los distritos excepto en Staten Island. En lo que va del año, hasta el 31 de agosto, hubo un aumento del 87% de disparos en toda la ciudad (1,014 en comparación con 541).

Algunos líderes locales han comenzado a preguntarse si el NYPD está participando activamente en algún tipo de desaceleración debido a las recientes críticas policiales. El jefe de departamento Terence Monahan, el oficial uniformado de más alto rango, ha cuestionado las acusaciones de desaceleración.

El número de personas asesinadas en la ciudad aumentó a 53 en comparación con 36 (+ 47%) durante los primeros ocho meses de 2020 en comparación con los primeros ocho meses de 2019.

Mientras tanto, el número de atracos aumentó a 1,276 en comparación con 1,226 (+ 4%) y el número de robos aumentó a 1,310 en comparación con 1,076 (+ 22%) en lo que va del año hasta el 31 de agosto en toda la ciudad. La delincuencia general para agosto de 2020 aumentó a 9,093 en comparación con 9,033 (+ 0,7%).

En agosto de 2020, los arrestos por armas de fuego aumentaron con un total de 359 arrestos en comparación con 357 en agosto de 2019.

Además, para el mes de agosto, la violación disminuyó en un -22% (126 frente a 162), revelan los datos. Sin embargo, según el Departamento de Policía de Nueva York, la violación sigue sin denunciarse. El NYPD pide a las víctimas de agresión sexual que denuncien sus atacantes llamando a la línea directa de 24 horas de la División de Víctimas Especiales del NYPD al 212-267RAPE (7273).

Los datos de la policía de Nueva York también revelan que en lo que va de año, hasta el 28 de agosto, los delitos de odio en toda la ciudad disminuyeron un 37% (182 en comparación con 288).

Según el Departamento de Policía de Nueva York, ha realizado esfuerzos para abordar el aumento de la violencia, incluyendo el traslado de agentes a áreas que experimentan aumentos en tiroteos, la recopilación de inteligencia oportuna sobre el crimen y las condiciones criminales y abordarlos en tiempo real, una combinación de investigaciones a corto y largo plazo para identificar a los perpetradores de violencia persistente y hacer que los oficiales se involucren con la comunidad para enfocarse en los problemas y resolverlos localmente.

“A pesar de todos los desafíos continuos, nuestros oficiales de policía de Nueva York no se desaniman”, dijo el comisionado de policía Dermot Shea en un comunicado. “El trabajo de nuestros oficiales representa lo mejor de la profesión policial y continúa a medida que se involucran cada vez más con todos nuestros socios comunitarios para proteger la vida, prevenir el crimen y construir vecindarios más seguros”.

Después de otro fin de semana violento en la ciudad de Nueva York, y durante un lunes que vio al menos otros tres tiroteos en los cinco condados, algunos líderes locales han comenzado a preguntarse si el NYPD está participando activamente en algún tipo de desaceleración.

Para muchos neoyorquinos, el crimen no es nuevo y las consecuencias se están volviendo demasiado comunes.

La familia dijo que el joven defendió a su compañero de cuarto de un grupo de sujetos, quienes lo habrían asesinado horas después.

"He sido testigo de muchos funerales este verano, para ser honesta, está realmente mal", dijo Chantal Tejeda. "No he visto mucha acción policial para ser honesta, y uno pensaría [que la vería] con toda la violencia que viene, pero no".

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, está igualmente preocupado por el aumento de la delincuencia, y por lo que cree que es una desaceleración deliberada en el tiempo de respuesta por parte del Departamento de Policía de Nueva York a las llamadas al 911 como reacción a las críticas recientes a la policía.

"Cuando un oficial de policía frena, no solo pone en peligro al público, también pone en peligro la vida de sus colegas", dijo Adams.

Terence Monahan, el oficial uniformado de más alto rango del NYPD, no le da razón a las acusaciones de desaceleración. En cambio, atribuye el aumento de la violencia a otros factores, como 2,000 agentes menos que patrullan las calles cada semana, y señaló el aumento de los arrestos por armas de fuego durante el último mes como una señal de que no se ha producido una desaceleración.

También dijo que ha habido miles de jubilaciones de la policía de Nueva York este año, lo que mantiene bajos los números generales, y dijo que hay menos policías para todos debido al mayor número de escenas del crimen este verano.