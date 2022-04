Oficiales: Niño de 6 años en estado crítico tras caer por hueco de ascensor en El Bronx

NUEVA YORK -- Un niño de 6 años se encuentra en estado crítico tras un accidente de ascensor en El Bronx, dicen las autoridades.

NYPD y FDNY respondieron a una llamada alrededor de las 12:46 p.m. sobre el incidente que tuvo lugar dentro de un edificio ubicado en 1235 Grand Concourse.

Cuando llegaron los rescatistas, encontraron al niño inconsciente encima del ascensor, que estaba ubicado en el sótano del edificio, dicen los bomberos.

Usando cámaras de vigilancia en el edificio para rastrear los pasos del niño, los investigadores dicen que el niño logró llegar al techo del edificio y se cayó por una pequeña abertura en la parte superior del hueco del ascensor.

La policía dice que no están seguros de qué tan lejos cayó el niño porque no han podido determinar dónde estaba el ascensor en ese momento, no obstante se sabe que el niño cayó encima del ascensor y se lesionó gravemente, sufriendo un traumatismo en la cabeza y el cuerpo. El pequeño fue llevado al Hospital de Harlem en estado crítico.

Los inspectores del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York estaban en el lugar mientras realizaban su investigación sobre el incidente, dijo el departamento.

La policía dice que el abuelo del niño y un asistente en el hogar estaban presentes en el momento del incidente.

No se conoció información adicional de inmediato. La investigación sigue en curso.