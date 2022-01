Oficiales caídos buscaban mejorar relaciones entre el NYPD y la comunidad

Lo que debes saber Jason Rivera no era ajeno a las tensiones entre los policías de la Ciudad de Nueva York y algunas de las comunidades que vigilan. Al crecer en un barrio dominicano de Manhattan, lo había visto de cerca, como cuando sacaron a su hermano de un taxi y lo cachearon sin motivo aparente.

NUEVA YORK -- Jason Rivera no era ajeno a las tensiones entre los policías de la Ciudad de Nueva York y algunas de las comunidades que vigilan. Al crecer en un barrio dominicano de Manhattan, lo había visto de cerca, como cuando sacaron a su hermano de un taxi y lo cachearon sin motivo aparente.

Wilbert Mora también lo sabía desde su juventud en East Harlem y pasó sus años universitarios pensando en formas de cerrar la brecha.

Ambos buscaron ser catalizadores del cambio cuando se convirtieron en policías, pero ninguno tuvo la oportunidad que se merecía. Ambos resultaron heridos de muerte el pasado viernes por un pistolero que les tendió una emboscada mientras respondían a una llamada sobre una disputa familiar en un apartamento de Harlem.

El ataúd de Rivera, envuelto en una bandera verde, blanca y azul de la policía de Nueva York, fue llevado a la Catedral de San Patricio el jueves para su velorio. El cardenal Timothy Dolan presidirá su misa fúnebre allí el viernes.

Una fila de cientos de dolientes, muchos con uniformes e insignias, se encontraban en las filas de barricadas afuera, esperando en temperaturas bajo cero para presentar sus respetos. Dos funcionarios del consulado dominicano desplegaron la bandera de su país, en homenaje a la herencia de los oficiales.

JoAnn Pappert viajó una hora desde Queens. Aunque nunca conoció a Rivera, dijo que se sintió obligada a estar allí por lo que había escuchado sobre su enfoque policial.

“Lo que tenía en mente era algo hermoso. Era algo pacífico. Quería unir a la comunidad con el departamento de policía que, ya sabes, ha estado luchando”, dijo Pappert. “Me conmovió profundamente su visión”.

Rivera, de 22 años, había sido policía durante apenas un año. Mora, de 27 años, estaba en su cuarto año en el cargo. Su velorio y misa fúnebre estaban planeados para la próxima semana, también en la catedral católica romana.

Los amigos han estado recordando a los oficiales como cariñosos y dedicados. Mora, un gigante amable con un físico fuerte y un corazón cálido y Rivera era un recién casado cariñoso que llamaba a su esposa por FaceTime desde su casillero.

Marisa Caraballo, una exvecina de la familia Rivera en el barrio Inwood de Manhattan, fuertemente dominicano, dijo que su madre se opuso cuando él le dijo que quería ser oficial de policía. Dijo que era peligroso, pero Rivera insistió y su madre cedió.

“Ella dijo, ‘Está bien. Te apoyo’”, dijo Caraballo.

Stephanie McGraw, fundadora del grupo contra la violencia doméstica We All Really Matter, dijo que conoció a Mora durante sus frecuentes visitas a la comisaría donde trabajaba.

“Él era del barrio”, dijo McGraw. “Él entendía la importancia de asumir este papel tan crucial e importante como oficial de policía, no solo para marcar la diferencia, sino también para atraer a más hombres y mujeres de color a la policía de Nueva York”.

Cientos de oficiales y decenas de residentes asistieron a una vigilia por los oficiales asesinados el miércoles por la noche.

“El oficial Rivera y el oficial Mora tomaron la decisión de que querían ser parte de la solución”, dijo el reverendo Ronald Sullivan. “No creemos en la narrativa de que la comunidad y la policía están en equipos diferentes”.

En un ensayo que describe por qué se convirtió en oficial de policía, Rivera recordó la injusticia de ser detenido en un taxi y ver a los oficiales cachear a su hermano.

“Mi perspectiva sobre la policía y la forma en que ejerce realmente me molestó”, escribió Rivera. Pero dijo que él mismo se interesó en convertirse en policía porque vio que el departamento "presionaba mucho" para mejorar las relaciones con la comunidad.

Rivera y Mora formaban parte de la nueva generación de agentes del NYPD, una generación que refleja cada vez más la diversidad de la ciudad.

Cuando eran jóvenes, vieron el fin de la vigilancia policial de "ventanas rotas" que trataba los delitos menores como una puerta de entrada a delitos mayores. Vieron la reducción ordenada por la corte en el uso de la táctica de los oficiales de detener rutinariamente a los jóvenes y registrarlos en busca de armas.

El NYPD de hoy es 45% blanco, 30% hispano y casi 10% asiático. Los neoyorquinos negros, que representan casi una cuarta parte de la población de la ciudad, constituyen solo el 15% de su fuerza policial. La nueva comisionada de policía de la ciudad, Keechant Sewell, es la primera mujer y la tercera persona negra en dirigir el departamento.

Antes de unirse al departamento, Mora estudió en el John Jay College of Criminal Justice, donde impresionó a la profesora Irina Zakirova con preguntas agudas y un gran interés en buscar formas de construir puentes entre la policía y los vecindarios a los que sirven.

“Estaba tan seguro de convertirse en oficial de policía, un buen oficial de policía”, dijo Zakirova.

Después de que quedó claro que Mora no sobreviviría al tiroteo, a su familia le donaron sus órganos, de acuerdo con sus deseos. Mora ayudó a salvar a cinco personas con su corazón, hígado, riñones y páncreas.

La esposa de Rivera, Dominique Rivera, publicó en Instagram que ella y su esposo eran amigos desde la infancia. Ella compartió un mensaje que él le escribió en sus días de escuela diciendo que la amaba y quería casarse con ella.

Después de su boda en octubre pasado, Dominique escribió que Rivera era su “alma gemela, mejor amigo y amante desde ahora hasta el final de los tiempos”.

“Pero ahora tu alma pasará el resto de mis días conmigo, a través de mí, justo a mi lado”, escribió Dominique sobre una foto del casillero de policía de su esposo. “Te amo hasta el fin de los tiempos”.