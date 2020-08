Oficiales: ‘Abogado de lotería’ estafó millones a los ganadores del premio mayor

NUEVA YORK -- Un abogado de Nueva York que se autodenominó el "Abogado de la Lotería" ha sido acusado de estafar millones de dólares a los ganadores del premio mayor en una conspiración que, según los fiscales federales, involucró a un miembro de la familia criminal Genovese.

Una acusación formal revelada el martes acusa al abogado Jason "Jay" Kurland de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales dicen que los clientes de Kurland perdieron más de $80 millones en el plan de estafa.

Kurland es un autodenominado “Abogado de Loterías” que dice haber representar a docenas de ganadores de loterías en todo el país con ganancias totales de aproximadamente $3 mil millones. Una de las víctimas ganó la lotería Mega Millions de $ 1.5 mil millones, dijeron las autoridades, mientras que otra se llevó un premio mayor de Powerball de $ 245 millones.

Se enviaron mensajes a Kurland y su bufete de abogados en busca de comentarios.

Los fiscales dijeron que Kurland alentó a sus clientes a realizar grandes inversiones en entidades dirigidas por Christopher Chierchio, descrito en documentos judiciales como un soldado de la familia criminal Genovese, el ex corredor de valores Frank Smookler y un cuarto conspirador llamado Frankie Russo.

El abogado defensor de Chierchio, Gerald J. McMahon, dijo que su cliente "no era culpable de estos cargos fraudulentos". También negó que Chierchio estuviera involucrado en el crimen organizado. "Si no fuera italiano, no habría acusación de esta naturaleza", dijo a The Associated Press.

Kurland, quien también ejerce la abogacía inmobiliaria, recibió sobornos por llevar a los ganadores del premio mayor a Chierchio, Smookler y Russo, dijeron los fiscales. Chierchio, Russo y Smookler están acusados ​​de desviar dinero de las inversiones de los ganadores.

Los empresarios "se beneficiaron generosamente", escribieron los fiscales en documentos judiciales, "alimentando estilos de vida lujosos que incluían volar jets privados, tomar vacaciones exóticas, comprar botes, pagar cuotas de clubes de campo e incluso 'envolver' autos de lujo".

No quedó claro de inmediato si los acusados ​​tenían abogados que pudieran comentar sobre los cargos.

“Los ganadores de la lotería no pueden creer su suerte cuando ganan millones de dólares, y los hombres que arrestamos esta mañana supuestamente usaron ese sentimiento de euforia a su favor”, dijo el subdirector a cargo del FBI, William Sweeney. “El FBI de Nueva York descubrió cómo se convenció a estas víctimas para que invirtieran grandes cantidades de su efectivo en inversiones que beneficiaran a los acusados. En lugar de probar suerte en la lotería, estos hombres recurrieron a defraudar a las víctimas para enriquecerse, pero su apuesta no dio resultado ”.

Kurland fue entrevistado previamente por CNBC como experto legal en asuntos de lotería. NBCUniversal es la empresa matriz de CNBC y Telemundo 47.